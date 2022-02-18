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Verge: Инженеры строят мосты из переработанных лопастей ветряных турбин
Повторное использование лопастей ветряных турбин позволит решить серьезную проблему отходов
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В октябре прошлого года организация Re-Wind Network попала в заголовки газет, когда в датском городе Ольборге из переработанных лопастей ветряных турбин были построены навесы для велосипедов.Организацию высоко оценили за то, что она нашла экологичный способ обращения с отслужившими свой срок композитными материалами, поскольку их не так-то просто переработать и утилизировать. На этой неделе The Verge сообщил о еще одном способе использования лопастей турбин той же организацией, на этот раз для строительства моста в Ирландии.

Строители устанавливают новый пешеходный мост из переработанных лопастей ветряных турбин в графстве Корк, Ирландия. Re-Wind Network

Мосты из лопастей ветряных турбин

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По данным Управления по устойчивому развитию энергетики Ирландии, в настоящее время энергия ветра является крупнейшим источником возобновляемой энергии в стране. В 2020 году ветер обеспечил более 86 процентов возобновляемой электроэнергии, при этом на его долю пришлось впечатляющие 36 процентов от общего объема потребления электроэнергии в стране.

Несмотря на то, что это хорошая новость для сторонников чистой энергии, такие турбины не лишены определенных отрицательных аспектов, поскольку материалы, используемые для их изготовления, не поддаются биологическому разложению. Срок службы ветряных турбин составляет около 20-25 лет, и после того, как они списываются, их массивные лопасти, армированные стеклом или углеродным волокном, часто оказываются на свалках.

Компания Re-Wind Network решила найти лучшее применение старым лопастям. Организация, возглавляемая командой из Технологического университета Мюнстера и Университетского колледжа Корка, 26 января 2022 года успешно построила "мост из лопастей" на зеленой дороге Мидельтон - Югал в графстве Корк, Ирландия.


Установка BladeBridge в Корке, Ирландия. Компания Re-Wind Network успешно установила пешеходный мост из ветряных лопастей в Корке, Ирландия. В качестве основных балок моста используются две переработанные ветровые лопасти LM 13.4 от турбин Nordex N29, первоначально предоставленные компанией Everun Ltd., пролет моста составляет примерно пять метров при измерении от точки опоры. Re-Wind Network

Переработка ветряных турбин - дело нехитрое

"Не было никаких сомнений в том, что это необходимо как минимум изучить и попробовать", - сказал The Verge инженер-строитель и член сети Re-Wind Network Киран Руан.

Этот мост - всего лишь второй в мире, первый был установлен в октябре прошлого года на западе Польши. Подобные проекты - хорошая новость, поскольку они помогают бороться с проблемой, которая со временем будет только усугубляться.

Когда срок службы ветряных турбин подходит к концу, их лопасти, не поддающиеся биологическому разложению, занимают огромное количество места на свалках. В настоящее время существует одно альтернативное решение этой проблемы: сжигать их для получения энергии. Однако этот процесс далеко не безвреден для окружающей среды и может, по крайней мере, свести на нет экономию выбросов парниковых газов, для которой они были созданы.

Поскольку лопасти выведенных из эксплуатации турбин рассчитаны на десятки лет эксплуатации, их можно и нужно перерабатывать для других целей. До сих пор мы видели, как их перерабатывали в велосипедные навесы и мосты. Почти наверняка появятся и другие интересные варианты их применения.

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Источники:
https://www.seai.ie/technologies/wind-energy/
 https://www.theverge.com/2022/2/11/22929059/recycled-wind-turbine-blade-bridges-world-first
https://www.re-wind.info/update/2022/1/29/re-wind-constructs-first-bladebridge-in-cork-ireland-for-pedestrians-cyclists-and-emergency-vehicles

#экология #техгология #переработка пластика #мосты
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