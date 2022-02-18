Новый аппарат оборудован гусеницами, он может подниматься в воздух и передвигаться по земле. Дрон имеет размеры 137 см в длину, 84 см в ширину и 56 см в высоту и весит 23 килограмма.

Хотя воздушные дроны имеют массу преимуществ, есть ситуации, когда наземные аппараты являются лучшим выбором, например, они потребляют меньше энергии от аккумулятора. HUUVER сочетает оба этих варианта в одном транспортном средстве, поскольку он оснащен как пропеллерами, так и протекторами, похожими на танковые гусеницы.

реклама

Прототип беспилотника HUUVER без камер и прочих датчиков.HUUVER

HUUVER разрабатывается в рамках проекта Европейского Союза под руководством польской компании Cervi Robotics/Dronehub, название которого является аббревиатурой (более или менее) Hybrid UAV-UGV for Efficient Relocation of Vessels - "Гибридный беспилотный летательный аппарат UAV-UGV для эффективного перебазирования". Среди других партнеров - Университет LUT (Финляндия), Rectangle (Польша), Gina Software (Чехия), Bladescape (Австрия), Brimatech Services (Австрия) и NTT Data (Испания).

Прототип беспилотника HUUVER.HUUVER

В своем нынешнем прототипе беспилотник имеет размеры 137 см в длину, 84 см в ширину и 56 см в высоту (53,9 х 33 х 22 дюйма) и весит 23 килограмма (51 фунт).

В тех случаях, когда необходимо передвигаться по земле, беспилотник использует две пары гусениц, что позволяет ему перемещаться в течение 10 часов на одном заряде литиевой батареи. Как только ему нужно подняться в воздух, он запускает свои восемь горизонтальных пропеллеров, которые, когда не используются, расположены на уровне с гусеницами (и окружены ими). В таком режиме он может летать в течении 20 минут.

Дрон HUUVER в полете.HUUVER

Оператор может осуществлять дистанционное управление дроном в режиме реального времени, контролируя информацию с закрепленных с помощью карданного шарнира видеокамер Sony с разрешением 4K и тепловизионных камер FLIR. Кроме того, он способен выполнять автономные полеты, используя систему спутникового позиционирования Galileo (лидарный сенсор Velodyne Puck LITE позволяет распознавать и уклоняться от препятствий с помощью встроенного микропроцессора Nvidia Jetson AGX Xavier).

По словам представителя компании Dronehub, стадия научно-исследовательской работы в масштабах проекта HUUVER уже подошла к концу, и в настоящее время стартовала фаза коммерческой реализации. О возможных сроках появления беспилотника в широкой продаже пока не сообщается, но предположительно он будет ориентирован в первую очередь на промышленное, военное и поисково-спасательное использование.

А пока прототип можно увидеть в действии на видео ниже, в том числе в одном из потенциальных сценариев использования, когда его вызывают для доставки средств экстренной медицинской помощи.

HUUVER final demo

анонсы и реклама RTX 3070 заметно дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Необычная RTX 3080 по цене 3070 Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Источник: HUUVER

https://huuver.eu/