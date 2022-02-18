Хотя воздушные дроны имеют массу преимуществ, есть ситуации, когда наземные аппараты являются лучшим выбором, например, они потребляют меньше энергии от аккумулятора. HUUVER сочетает оба этих варианта в одном транспортном средстве, поскольку он оснащен как пропеллерами, так и протекторами, похожими на танковые гусеницы.
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HUUVER разрабатывается в рамках проекта Европейского Союза под руководством польской компании Cervi Robotics/Dronehub, название которого является аббревиатурой (более или менее) Hybrid UAV-UGV for Efficient Relocation of Vessels - "Гибридный беспилотный летательный аппарат UAV-UGV для эффективного перебазирования". Среди других партнеров - Университет LUT (Финляндия), Rectangle (Польша), Gina Software (Чехия), Bladescape (Австрия), Brimatech Services (Австрия) и NTT Data (Испания).
В своем нынешнем прототипе беспилотник имеет размеры 137 см в длину, 84 см в ширину и 56 см в высоту (53,9 х 33 х 22 дюйма) и весит 23 килограмма (51 фунт).
В тех случаях, когда необходимо передвигаться по земле, беспилотник использует две пары гусениц, что позволяет ему перемещаться в течение 10 часов на одном заряде литиевой батареи. Как только ему нужно подняться в воздух, он запускает свои восемь горизонтальных пропеллеров, которые, когда не используются, расположены на уровне с гусеницами (и окружены ими). В таком режиме он может летать в течении 20 минут.
Оператор может осуществлять дистанционное управление дроном в режиме реального времени, контролируя информацию с закрепленных с помощью карданного шарнира видеокамер Sony с разрешением 4K и тепловизионных камер FLIR. Кроме того, он способен выполнять автономные полеты, используя систему спутникового позиционирования Galileo (лидарный сенсор Velodyne Puck LITE позволяет распознавать и уклоняться от препятствий с помощью встроенного микропроцессора Nvidia Jetson AGX Xavier).
По словам представителя компании Dronehub, стадия научно-исследовательской работы в масштабах проекта HUUVER уже подошла к концу, и в настоящее время стартовала фаза коммерческой реализации. О возможных сроках появления беспилотника в широкой продаже пока не сообщается, но предположительно он будет ориентирован в первую очередь на промышленное, военное и поисково-спасательное использование.
А пока прототип можно увидеть в действии на видео ниже, в том числе в одном из потенциальных сценариев использования, когда его вызывают для доставки средств экстренной медицинской помощи.
HUUVER final demo
Источник: HUUVER
https://huuver.eu/