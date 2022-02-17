Это первый проект солнечной энергетики такого рода в США

Небольшой Ирригационный Район Турлок (TID) в Калифорнии предпринял смелый и амбициозный шаг - установить солнечные батареи на своих открытых водных каналах, что является первым подобным проектом в США. Получив грант от штата в размере 20 миллионов долларов, TID объявил о проекте Project Nexus, в рамках которого эта концепция будет опробована на двух сегментах канала.

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Проект является практической реализацией исследования, проведенного учеными из Калифорнийских университетов Мерсед и Санта-Круз. В исследовании, опубликованном в прошлом году, с помощью имитационного моделирования было подсчитано, что открытая система каналов Калифорнии может экономить 63 миллиарда галлонов воды каждый год, если закрыть каналы специальной солнечной мембраной.

Художественная визуализация солнечных батарей на Главном канале шириной 110 футов (33,5 метра). Turlock Irrigation Department

Предполагаемые выгоды

Исследователи предположили, что размещение солнечных панелей позволит каналам стать центром возобновляемой энергии, поскольку они способны генерировать до 13 гигаватт электроэнергии ежегодно. Это примерно шестая часть энергии, которую вырабатывает штат Калифорния, говорится в пресс-релизе компании TID.

Солнечные панели будут установлены на верхней части каналов с помощью подвесных тросов, а охлаждающее воздействие протекающей под ними воды будет поддерживать эффективную работу панелей, которые, как известно, снижают свою мощность в очень жаркие дни.

Сэкономленные 63 миллиарда галлонов (примерно 240 миллионов кубометров) воды могут быть использованы для орошения 50 000 акров (примерно 20 000 гектар) сельскохозяйственных угодий или обеспечения питьевой водой двух миллионов человек.

Путешествие в тысячу миль

Чтобы проверить гипотезу, TID был предоставлен грант в размере 20 миллионов долларов США. Компания привлекла к работе исследователей из Калифорнийского университета, Департамент водных ресурсов для надзора за реализацией проекта, а также частную фирму SolarAquaGrid в качестве главного разработчика Project Nexus.

Проект будет опробован на двух участках канала, один на Главном канале и другой на канале Цереры. Также планируется установить накопители энергии, чтобы определить их целесообразность в поддержке местной энергосистемы при снижении выработки электричества.

Ожидается, что проект будет завершен к 2024 году, после чего будет принято решение о его дальнейшем развитии. Президент правления TID Майкл Франц сказал: "За нашу 135-летнюю историю мы всегда реализовывали инновационные проекты, которые приносили пользу потребителям воды и электроэнергии TID. Будучи первым государственным ирригационным округом в Калифорнии, мы не боимся прокладывать новый путь с помощью пилотных проектов, которые потенциально могут достичь наших целей в области устойчивого развития водных и энергетических ресурсов".

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Источники:

https://www.tid.org/wp-content/uploads/2022/02/TID-ProjectNexus-PressRelease_final.pdf

https://www.modbee.com/news/business/agriculture/article258071918.html