Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
WSU: Учёные разработали наногерметик, который эффективно защищает бетон от воздействия солей и проникновения влаги
В ходе лабораторных испытаний проникающий герметик усилил водоотталкивающие свойства бетона на 75% и снизил разрушающее воздействие соли на 44% по сравнению с коммерческим аналогом
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti за 100 тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевеют
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену

В последнее время мы постоянно слышим о различных видах сверхпрочных бетонных материалов, однако одним из ключевых моментов для того, чтобы бетон служил дольше, является защита от проникновения в него влаги. В этом может помочь новый проникающий герметик, который, как сообщается, на 75% повышает водоотталкивающие свойства бетона.

Образцы бетона, обработанные усиленным герметиком (слева) и обычным его аналогом (справа) - оптимальный состав содержал 0,06 процента оксида графена по весу и 0,15 процента монтмориллонитовой наноглины.Вашингтонский государственный университет

реклама

 

Бетон может показаться прочным, непроницаемым материалом, но его пористая структура позволяет небольшому количеству воды просачиваться внутрь. При минусовых температурах, когда вода замерзает и превращается в лед, в бетоне образуются трещины, так как он расширяется. Бетон может еще больше разрушиться под воздействием агрессивной дорожной соли, которая попадает внутрь вместе с водой.

Чтобы этого не происходило, на бетон часто наносят химикаты для герметизации поверхности, но они, как правило, не приносят желаемого результата. В поисках более эффективной альтернативы ученые из Университета штата Вашингтон создали водный раствор, содержащий наночастицы оксида графена и монтмориллонитовой наноглины, который был добавлен в коммерческий герметик для бетона на основе калий-метилсиликоната.

Когда улучшенный герметик был нанесен на образцы бетона, было обнаружено, что он уплотняет их внутреннюю микроструктуру. В результате они оказались на 75% более водонепроницаемыми, чем контрольные образцы, обработанные обычным герметиком, и на 44% более устойчивыми к воздействию соли.

 Аспирант Жипенг Ли готовит наномодифицированный герметик для бетона..Вашингтонский государственный университет

 

Усовершенствованный герметик также не пропускал внутрь бетона водяной пар и другие потенциально разрушительные газы. Кроме того, такой материал можно наносить на свежезалитый бетон, что способствует его быстрому и качественному застыванию.

В ближайшие два года планируется провести испытания данной технологии на автострадах, чтобы выяснить, насколько она устойчива к износу, вызванному движением транспорта, непогодой и другими факторами.

Статья об исследовании, которым руководит профессор Сяньмин Ши, была недавно опубликована в журнале "Материалы в гражданском строительстве".

анонсы и реклама
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Необычная RTX 3080 по цене 3070
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
-37 000р на 3080 MSI Gaming

Источники: Университет штата Вашингтон
https://news.wsu.edu/press-release/2022/02/16/nano-engineered-sealer-leads-to-more-durable-concrete/
https://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%29MT.1943-5533.0004148

#технологии #бетон #герметик
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Вице-премьер РФ: в ближайшие 8 лет Россия должна стать лидером на мировом рынке электроники
Ученые создали искусственную рыбу, функционирующую за счет сокращений клеток человеческого сердца
Учёные из Кембриджа соткали 46-дюймовый дисплей из "умной" ткани
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

15 смартфонов POCO получили глобальную прошивку MIUI 13
5
Видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – геймерские модели NVIDIA и AMD со скидками до 33%
27
Эфир подорожает до $6500 после перехода на PoS и до $50 788 к концу десятилетия – аналитики AFF
63
Майнер разблокировал BIOS на видеокарте Radeon RX 5600/5700 при помощи безопасной прошивки
12
5 самых провальных криптовалют февраля, которые не стоит покупать по мнению аналитиков Cryptoticker
4
AMD не планировала продавать Radeon RX 6500 XT по $200, а низкая цена была маркетинговой уловкой
25
Newegg продала известному блогеру сломанную материнскую плату и отказалась возвращать деньги
17
Крупное обновление и некст-ген версию Cyberpunk 2077 с пробным доступом могут представить сегодня
6
Работа Cyberpunk 2077 не гарантируется на видеокартах NVIDIA 700, а после 15 июня и на Windows 7
37
Почему GeForce GTX 1080 Ti горят во время майнинга Эфира – причины и описание проблемы от VIK-off
18
Nvidia пока нечего сказать о задерживающейся видеокарте GeForce RTX 3090 Ti
12
68 актуальных смартфонов Xiaomi претендуют на получение MIUI 13 на Android 12 в 2022 году
6
Падение цен на видеокарты в магазинах РФ привело к значительному улучшению окупаемости майнинга
27
Видеокарта NVIDIA RTX 3050 оказалась способна "вытянуть" игру Red Dead Redemption 2 в 4К при 40 fps
54
Минэк предложил разрешить майнинг в регионах с устойчивым профицитом генерации электроэнергии
4
Премьера игрового процесса стратегии Dune Spice Wars
14
Redmi Note 10 и Mi 11 Lite 5G начали получать новое обновление MIUI 13
1
Смартфоны realme 9 Pro и realme 9 Pro+ будут продаваться в России по цене от 30 990 рублей
2
Cyberpunk 2077 получила версии для современных консолей, а также патч 1.5 с действительно огромным количеством изменений
27
MSI больше не будет комплектовать материнские платы бумажной документацией
21

Популярные статьи

Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
390
Обзор облачного сервиса Synology C2 Backup
36
Мои впечатления от игры Call of Juarez
15
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Delta S Animate
4
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i7-11700КF
2

Сейчас обсуждают

RTX
00:48
Как твоя жопа! ^^ Пока только она горит
Майнер разблокировал BIOS на видеокарте Radeon RX 5600/5700 при помощи безопасной прошивки
Alexander Rommel
00:38
Так и будет. Только местная патриотнутая шелупонь этого не хочет понимать.
СМИ: Минцифры предлагает обложить Steam налогом, чтобы финансировать отечественные патриотические игры
Николай Хеф
00:37
Карты не в 2, а в 3 раза завышены были. Никто не знал, что-ли??? Они только сейчас подходят к рубежу 2-хкратной цены. Друг в октябре 2020 брал palit 3060ti в днс за 42к. Вот это и есть рек цена. Посмо...
Падение цен на видеокарты в магазинах РФ привело к значительному улучшению окупаемости майнинга
Alexander Rommel
00:35
Ватная падаль, съeби на глобальную авантюру / топвар. Хохлов под кроватью поискать можешь, долбoёб.
СМИ: Минцифры предлагает обложить Steam налогом, чтобы финансировать отечественные патриотические игры
misterYoda
00:35
Gtx 420-480)
Семейство видеокарт NVIDIA Ada Lovelace дебютирует в сентябре
Жорiн з Азову
00:32
Московиты тэж хочуть чогось солодэнького пид хвист
Создатели The Sims 4 всё же выпустят в России дополнение «Свадебные истории» с ЛГБТ-парой в главной роли
Олег Смирнов
00:31
Да-да, только прямо с заводов приходит нерабочим. https://habr.com/ru/post/599671/?fbclid=IwAR2x1YCk2aZkYY9pjQM__lZ4WMRNmaHCTExrh6wkhxhQfwPNz5ALHXUVM-w
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Олег Смирнов
00:30
Поиграл ребёнок в майнкрафт - сел на 5 годиков. Хорошо жить в рашке.
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Alexander Rommel
00:30
+ 1.5 шекеля
Первый игровой тест дуэта AMD Ryzen 9 6900HS и Radeon RX 6800S в AotS
ev_rus
00:30
она вещает для своей паствы.
Глава AMD Лиза Су считает, что дефицит чипов не закончится в 2022 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем