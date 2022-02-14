Исследовательская лаборатория ВВС США проводит эксперимент по варгеймингу направленной и кинетической энергии

С целью изучения заимодействия систем направленной энергии и кинетического оружия в боевом пространстве будущего, Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) провела эксперимент Directed Energy and Kinetic Energy Directed Energy Utility Concept Experiment (DEKE DEUCE), говорится в пресс-релизе ведомтсва.

Пилоты в процессе виртуальных военных игр. U.S. Air Force photo/Allen Winston реклама

С появлением беспилотников и электронных устройств в военных операциях характер сражений радикально изменился. Вооруженные силы по всему миру повышают эффективность применения передовых технологий, и обычной огневой мощи уже недостаточно для противодействия этим угрозам. Вооруженные силы США достигли определенного прогресса в развертывании систем оружия направленной энергии, в связи с чем специалисты AFRL проводят испытания своих стратегий в виртуальной среде.

Согласно пресс-релизу, AFRL совместно с Управлением вооружений на базе ВВС США Киркланд в январе этого года провели испытания, в ходе которых пилоты, офицеры систем вооружения и руководители воздушных боев использовали оружие направленной и кинетической энергии в различных миссиях. Не раскрывая подробностей, AFRL сообщила, что в ходе виртуальных учений были испытаны воздушная капсула высокоэнергетического лазера и две модели кинетического оружия.

"Проект DEKE DEUCE предоставил отличную возможность представить наши концепции кинетического оружия перед военными", - сказал Расти Коулман, технический советник Управления боеприпасов. Это позволило нам увидеть новые варианты применения, которые мы не смогли бы увидеть в других условиях". Пилоты, виртуально управлявшие самолетом, оставили отзывы, отличные от тех, которые мы могли бы получить в любом другом месте".

Интегрируя возможности и ускоряя прогресс

Помимо этого также как и на предыдущих мероприятиях DEUCE, специалисты AFRL развернули систему управления боем на основе искусственного интеллекта (WOPR - Weapons Engagement Optimizer). Кроме того, учения проводились совместно с аналогичной боевой системой ВМС США Elektra, что в будущем позволит этим подразделениям координировать свои усилия и интегрировать свои возможности.

Испытания в виртуальной среде позволяют быстро развивать технологии, экономя ценные ресурсы и накладные расходы. "Такие эксперименты, как DEKE DEUCE, способствуют критически важному сотрудничеству между военными и разработчиками наших будущих технологий", - сказал полковник Мэтью Кроуэлл, начальник службы авиационной безопасности ВВС и командир пилотов, участвовавших в виртуальных играх. "Это дало потрясающую возможность обоим командам учиться друг у друга и поддерживать технологическое превосходство наших ВВС над коллегами".

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Источники:

https://afresearchlab.com/

https://www.afrl.af.mil/News/Article/2929406/afrl-holds-directed-energykinetic-energy-wargaming-experiment/