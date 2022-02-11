Бразильская авиационная компания Desaer совместно с американским производителем электродвигателей MagniX объединяют усилия для разработки ATL-100H - гибридно-электрического варианта самолета ATL-100.

Как и в случае с автомобилями, чисто электрические самолеты могут быть самым экологичным вариантом, но гибриды топлива и электричества имеют значительно больший радиус действия. ATL-100H бразильской компании Desaer будет именно таким самолетом, использующим как турбовинтовые установки, так и электродвигатели.

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Анонсированный в 2020 году проект ATL-100H в настоящее время находится в разработке компании Desaer. Это гибкий двухтурбовинтовой самолет с фиксированным трехколесным шасси, способный перевозить до 19 пассажиров. В зависимости от конфигурации, кроме двух членов экипажа он может вместить около двенадцати пассажиров или три авиаконтейнера LD3.

ATL-100H будет использовать электродвигатели в первую очередь при взлете и наборе высоты, а турбовинтовые двигатели будут выполнять основную работу во время полета. magniX

При разработке ATL-100H будет использована технология MagniX. Самолёт будет оснащен двумя электрическими силовыми установками magni350 (EPU) весом 111,5 кг (246 фунтов), мощностью 350 кВ, максимальным вращающим моментом 1 610 Нм (1 188 фунт-футов) и двумя турбовинтовыми двигателями мощность 1000 лошадиных сил.

Самолет будет иметь дальность хода более 1600 километров (994 мили) и развивать максимальную скорость 428 километров/час (266 миль в час). Максимальная высота полета составит 7620 метров (25000 футов).

ATL-100 разрабатывается DESAER совместно с инженерами, которые в прошлом работали в Embraer. Идея проекта заключается в том, чтобы заполнить нишу, освободившуюся после почти 50 лет эксплуатации самолета EMB-110 Bandeirante, который остро нуждается в замене.

Электрическая силовая установка magniX magni350. magniX

Ожидается, что ATL-100H будет экономить от 25 до 40 процентов топлива в зависимости от дальности полета, что является значительным достижением в сокращении выбросов углекислого газа. Электродвигатели также должны значительно снизить шум двигателя при взлете и уменьшить требования к техническому обслуживанию. Инновационная конструкция гибридного электрического ATL-100H - это еще один шаг к полностью электрическому самолету от DESAER, поддерживающий признанную во всем мире потребность в ускорении развития устойчивой авиационной практики.





"Создание гибридного электрического самолета ATL-100H имеет далеко идущие перспективы и окажет положительное влияние на экологическую устойчивость и эксплуатационную гибкость самолетов в регионе Бразилии", - сказал Саймон Роадс, руководитель отдела продаж компании magniX. "Компания является лидером в электрификации неба, и наше партнерство с DESAER изменит региональные перевозки, как для пассажиров, так и для грузов".

"ATL-100H и будущие версии самолета позволят клиентам и операторам достичь целей по сокращению выбросов углекислого газа, сохраняя при этом низкие эксплуатационные расходы, которые предлагает семейство самолетов ATL компании DESAER", - сказал Эвандро Филено, генеральный директор DESAER. "ATL-100H позволит операторам связать с помощью авиации большее количество отдаленных населенных пунктов, открывая более широкие экономические возможности по всей Бразилии", - заключил он.

В настоящее время не сообщается, когда Desaer ATL-100H поступит в производство.

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Источники: magniX

https://www.magnix.aero/services

https://www.aviacionline.com/2022/02/desaer-and-magnix-partner-to-create-the-atl-100h-a-hybrid-electric-regional-courier/