DARPA модернизировала вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk экспериментальной системой ALIAS для автоматического пилотирования

Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) завершило важную веху в своей программе " Автоматизированная система управления в кабине экипажа" (ALIAS), выполнив 30-минутный полет вертолета UH-60A Black Hawk без пилота, говорится в пресс-релизе агентства.

реклама

В то время как автономные полеты только начинают развиваться в частном бизнесе, интерес DARPA к этой технологии насчитывает уже несколько десятилетий. В начале 2000-х годов исследовательское агентство проводило проекты по изучению этой технологии, но не смогло найти явного лидера в решении поставленных задач. Почти два десятилетия спустя технология достигла существенного прогресса, и вот буквально на днях состоялся полет вертолета BlackHawk, который был модернизирован с использованием основных технологий программы ALIAS, что позволило реализовать автономность в полете.





Беспилотный Sikorsky UH-60 Black Hawk в процессе полета. DARPA

В погоне за умными и безопасными полетами

Новая система, Sikorsky Matrix, позволяет управлять вертолетом автономно или при поддержке пилота-человека. В конце прошлого года компания провела испытания своего инновационного технологического решения.

Данное испытание DARPA является очередным этапом тестирования и имеет важное значение, для расширения возможностей внедрения автоматического управления в самолеты, которые в настоящее время находятся в эксплуатации. Согласно пресс-релизу DARPA, технология должна помочь пилотам выполнять свои первоочередные задачи, оказывая им помощь в жестких условиях, таких как ограниченная видимость или отсутствие связи.

Sikorsky и DARPA совершили полет на OPV Black Hawk с управляемой автономией

Sikorsky S-70 Optionally Piloted Vehicle (OPV) Black Hawk в настоящее время выполняет программу летных испытаний в сотрудничестве с Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов США (DARPA). Вертолет был дооснащен технологическим комплексом, обеспечивающим ему полномасштабное управление полетом по принципу fly-by-wire. Недавно эта технология была испытана в первой в своем роде миссии, продемонстрировав возможности OPV Black Hawk по полной контролируемой автономии.



Стюарт Янг, руководитель проекта в управлении по тактическим технологиям DARPA, сказал: "Сокращение рабочей нагрузки позволит пилотам сосредоточится на управлении миссией, а не на работе механизмов. Благодаря уникальному сочетанию программных и аппаратных средств автономности полеты станут более умными и безопасными".

“Усилия DARPA по автоматизации полетов обеспечили множество преимуществ на протяжении десятилетий. Но, несмотря на это, пилоты по-прежнему необходимы для управления сложными интерфейсами и непредвиденными ситуациями. Благодаря достижениям ALIAS, вся миссия от взлета до посадки может быть выполнена автономно, и система способна работать даже в чрезвычайных ситуациях, таких как отказ самолета“, говорится в пресс-релизе ведомства.

С точки зрения оборонных операций, система предназначена для обеспечения большей оперативной гибкости для армии США. "Это подразумевает способность эксплуатировать воздушные транспортные средства в любое время дня и ночи, с пилотами и без них, а также в различных неблагоприятных ситуациях, например, в условиях противостояния, перегруженности и ухудшения видимости", - добавил Янг.

Вертолет, способный самостоятельно взлетать и садиться, может вызвать недоумение у скептиков, и это не осталось незамеченным самим агентством, когда оно написало об этом в Твиттере.

.

Система ALIAS может самостоятельно управлять вертолетом, но не имеет доступа к системе вооружения. Это все еще автопилот, а не робот-убийца.

анонсы и реклама RTX 3070 уже дешевле 100 тр Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела 3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Источники:

https://www.darpa.mil/news-events/2022-02-08

https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/sikorsky-matrix-technology.html