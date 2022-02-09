Японские исследователи разработали новый метод лечения рака предстательной железы с помощью антител. Препарат помогает обратить вспять опасные процессы, которые раковые клетки запускают против иммунной системы. Многообещающие результаты показали эксперименты на собаках, больных этой разновидностью рака.
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Рак использует ряд хитроумных уловок, чтобы скрыться от иммунной системы, включая использование против него некоторых собственных клеток. Регулирующие Т-клетки (Tregs) играют важную роль в маркировке клеток организма как "своих", чтобы иммунная система не атаковала их по ошибке, как это происходит при аутоиммунных заболеваниях. Но раковые клетки, похоже, способны взломать этот механизм, “обманом заставляя“ Tregs-клеток пометить их как "свои" и предотвратить атаку других иммунных клеток, позволяя болезни, расти и распространяться.
Сначала команда проанализировала, насколько сильно раковая опухоль предстательной железы была инфильтрирована Tregs, и как именно это происходит этот процесс. Используя секвенирование РНК и анализ белков, исследователи обнаружили, что Tregs притягиваются к опухоли в большем количестве, когда белок CCL17 связывается с рецептором CCR4.
Затем исследователи ввели препарат антител под названием (Mogamulizumab) могамулизумаб, блокирующий рецептор CCR4. Было обнаружено, что у собак, получавших этот препарат, уровень циркулирующих Tregs был ниже, и они дольше выживали, причем побочных эффектов практически не наблюдалось.
Несмотря на то, что пока еще рано говорить о лечении такого рода, команда считает, что есть многообещающие признаки того, что полученные результаты могут быть использованы на людях. Анализ пациентов с раком предстательной железы показал, что у пациентов также наблюдались высокие уровни инфильтрирующих опухоли Tregs -клеток, содержащие рецепторы CCR4. Кроме того, могамулизумаб уже одобрен для проведения исследований на людях Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA ) и аналогичными агентствами в других странах в качестве возможного лечения ряда других заболеваний.
Исследование было опубликовано в журнале Journal for Immunotherapy of Cancer.
Источники: Токийский университет
https://jitc.bmj.com/content/10/2/e003731
https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/en/press/z0508_00205.html
https://www.clinvest.ru/jour/announcement/view/6246?locale=ru_RU
https://en.wikipedia.org/wiki/Mogamulizumab