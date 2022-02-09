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Японские ученые разрабатывают перспективный метод лечения рака предстательной железы
Исследователи впервые испытали препарат на основе антител на собаках, больных раком предстательной железы, и получили многообещающие результаты
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Японские исследователи разработали новый метод лечения рака предстательной железы с помощью антител. Препарат помогает обратить вспять опасные процессы, которые раковые клетки запускают против иммунной системы. Многообещающие результаты показали эксперименты на собаках, больных этой разновидностью рака.

Исследователи впервые испытали препарат на основе антител на собаках, больных раком предстательной железы, и получили многообещающие результаты. Depositphotos

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Рак использует ряд хитроумных уловок, чтобы скрыться от иммунной системы, включая использование против него некоторых собственных клеток. Регулирующие Т-клетки (Tregs) играют важную роль в маркировке клеток организма как "своих", чтобы иммунная система не атаковала их по ошибке, как это происходит при аутоиммунных заболеваниях. Но раковые клетки, похоже, способны взломать этот механизм, “обманом заставляя“ Tregs-клеток пометить их как "свои" и предотвратить атаку других иммунных клеток, позволяя болезни, расти и распространяться.

Собачий спонтанный рак простаты как полезная животная модель прогрессирующего рака простаты
Ученые из Токийского университета разработали новую терапевтическую стратегию, используя модель спонтанного рака простаты у собак. 2022 Shingo Maeda, University of Tokyo.

 

Сначала команда проанализировала, насколько сильно раковая опухоль предстательной железы была инфильтрирована Tregs, и как именно это происходит этот процесс. Используя секвенирование РНК и анализ белков, исследователи обнаружили, что Tregs притягиваются к опухоли в большем количестве, когда белок CCL17 связывается с рецептором CCR4.

Инфильтрация регуляторных Т-клеток при спонтанном раке простаты у собак.Регуляторные Т-клетки (клетки, окрашенные в коричневый цвет) наблюдаются при раке простаты, но отсутствуют в нормальной простате. 2022 Shingo Maeda, The University of Tokyo.

 

Затем исследователи ввели препарат антител под названием (Mogamulizumab) могамулизумаб, блокирующий рецептор CCR4. Было обнаружено, что у собак, получавших этот препарат, уровень циркулирующих Tregs был ниже, и они дольше выживали, причем побочных эффектов практически не наблюдалось.

Несмотря на то, что пока еще рано говорить о лечении такого рода, команда считает, что есть многообещающие признаки того, что полученные результаты могут быть использованы на людях. Анализ пациентов с раком предстательной железы показал, что у пациентов также наблюдались высокие уровни инфильтрирующих опухоли Tregs -клеток, содержащие рецепторы CCR4. Кроме того, могамулизумаб уже одобрен для проведения исследований на людях Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA ) и аналогичными агентствами в других странах в качестве возможного лечения ряда других заболеваний.

Исследование было опубликовано в журнале Journal for Immunotherapy of Cancer.

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Источники: Токийский университет    
https://jitc.bmj.com/content/10/2/e003731
https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/en/press/z0508_00205.html
https://www.clinvest.ru/jour/announcement/view/6246?locale=ru_RU
https://en.wikipedia.org/wiki/Mogamulizumab

#медицина #онкология #лечения рака #предстательная железа
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