Министерство юстиции США арестовало двух предполагаемых похитителей биткоина на сумму около $3,6 млрд! Это "крупнейший финансовый арест в истории департамента".

Министерство юстиции США арестовало двух человек за предполагаемое отмывание (кражу) биткоинов на сумму более 3,6 миллиарда долларов в течение пяти лет, говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

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Важно отметить, что это "крупнейший финансовый арест за всю историю департамента" и если этот дуэт будет признан виновным, то данное событие может стать поворотным моментом в истории биткоин-транзакций, благодаря которому федеральные органы, наконец, то начнут эффективно бороться с крупнейшими криптовалютными мошенниками.

Изображение физического биткоина (слева) и Верховного суда США (справа).

Арестованные супруги Илья "Датч" Лихтенштейн и его жена Хизер Морган и предстанут перед судом 8 февраля в 15:00 по восточному времени в Нью-Йорке, говорится в пресс-релизе.

Конец анонимности криптохакеров?

Эти два человека были арестованы во вторник утром в Манхэттене, Нью-Йорк, за кражу огромной суммы в 3,6 миллиарда долларов в криптовалюте во время взлома Bitfinex в 2016 году. Bitfinex - это биржа виртуальных валют, стоимость которой оценивается примерно в 4,5 миллиарда долларов, что означает, что масштаб взлома нанес серьезный удар по бирже.

Лиза О. Монако, заместитель генерального прокурора Министерства юстиции (DOJ), отметила, что рекордная по масштабам конфискация украденных биткоинов свидетельствует о том, что "криптовалюта не является надежным убежищем для преступников", говорится в пресс-релизе ведомства.

Утверждая, что конец зависимости цифровых хакеров от анонимности близок, Монако продолжила: "В тщетной попытке сохранить цифровую анонимность обвиняемые отмывали украденные средства через лабиринт криптовалютных транзакций. Благодаря тщательной работе правоохранительных органов, департамент еще раз показал, как он может и будет преследовать незаконные денежные средства, независимо от того, какую форму они принимают". Это произошло спустя шесть лет после взлома 2016 года, когда было похищено около 120 000 BTC, что на тот момент стоило примерно 60 миллионов долларов и составляло одну шестую часть объема всех торгов биткоином.

Далее все происходило следующим образом: "Неавторизованные транзакции" перевели огромный блок биткоинов в кошелек Лихтенштейна, из которого в течение пяти лет по частям было выведено около 25 000 BTC. На момент ареста в кошельке Лихтенштейна оставалось около 94 000 BTC. "После исполнения санкционированных судом ордеров на обыск онлайн-счетов, контролируемых Лихтенштейном и Морганом, специальные агенты получили доступ к данным", - говорится в пресс-релизе Минюста. "Файлы содержали закрытые ключи, необходимые для доступа к цифровому кошельку, на который непосредственно поступали средства и позволили специальным агентам изъять и вернуть более 94 000 биткоинов, похищенных с Bitfinex".

У супружеской пары крипто-похитителей была профессиональная карьера

"Стоимость биткоинов на момент изъятия составляла более 3,6 миллиарда долларов", - говорится в релизе Минюста США. Похищенные монеты отслеживались на блокчейне BTC, причем средства от взлома были перемещены с кошелька первоначального получателя на кошельки, принадлежащие Лихтенштейну и Моргану.

Кошелек первоначального получателя под названием Wallet 1CGA4s был идентифицирован после расшифровки файла, "сохраненного в облачном хранилище Лихтенштейна", который содержал 2 000 электронных кошельков (и закрытые ключи). Профили LinkedIn Ильи Лихтенштейна и Хизер Р. Морган указывают на то, что они были сотрудниками SalesFolk с 2009 и 2014 годов соответственно. В аккаунте Морган в LinkedIn также указано, что она была колумнистом в Forbes и Inc. Magazine, а Лихтенштейн ранее работал в Endpass, 500 Startups и MixRank.

Возможно, хакерские атаки на биткоин никогда не будут прежними - Значение ареста, произошедшего во вторник, трудно переоценить: два человека (которые были женаты!) связаны с колоссальным взломом криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году и арестованы Минюстом США с конфискацией почти 4 миллиардов долларов в биткоинах. И это крупнейшая финансовая конфискация за всю историю США. И весьма возможно, что на Диком Западе колоссальных криптовалютных краж солнце уже зашло.

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Источники:

https://www.justice.gov/opa/pr/two-arrested-alleged-conspiracy-launder-45-billion-stolen-cryptocurrency

https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1470186/download