Компания Маска The Boring Company завершила прокладку первого участка Vegas Loop, после того как ее тоннелепроходческая машина (ТПМ) Prufrock-1 поднялась на поверхность на станции Resorts World

В минувшую субботу компания Илона Маска The Boring Company достигла важной цели - ее тоннелепроходческий комплекс Prufrock-1 (TBM) поднялся на поверхность в Resorts World в Лас-Вегасе, о чем в выходные Маск сообщил в своем твиттере.

Prufrock-1 прибывает в Лас-Вегас. The Boring Company/Twitter реклама

The Boring Company - компания по строительству инфраструктуры и туннелей, детище Маска, призванное уменьшить количество автомобильных пробок в городах. Первый успешный проект был реализован в конференц-центре Лас-Вегаса (LVCC), где во время выставки CES 2022, проходившей ранее в этом году, ежедневно перевозилось от 15 000 до 17 000 пассажиров, сообщает интернет издание Teslarati. Поездка, которая заняла бы 45 минут по обычной перегруженной дороге, при использовании подземной петли заняла всего две минуты.

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На своем сайте The Boring Company (TBC) объясняет, чем ее тоннель отличается от подземной системы метро. В отличие от вагонов метро, электрические пассажирские транспортные средства, используемые в Петле TBC, могут двигаться со скоростью 150 миль в час (241 километр в час), тем самым сокращая время, необходимое для поездки.

В августе 2020 года СМИ сообщили, что компания TBC выиграла контракт на строительство подземного тоннеля к казино в Лас-Вегасе, первой станцией которого станет Resorts World. И вот менее чем через два года тоннелепроходческая машина Prufrock-1 завершила прокладку тоннеля и прибыла к пункту назначения.

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Как только будет построена наземная часть станции, новый участок будет добавлен к петле Vegas Loop. В будущем планируется увеличить количество станций до 51, чтобы с помощью подземной системы, соединить еще больше районов города включая Международный аэропорт, стадион Allegiant и Университет Невады.

Компания TBC также получила разрешение на строительство тоннеля во Флориде, но работа над этим проектом еще не началась. Компания утверждает, что в отличие от системы метро, где остановки на каждой станции увеличивают продолжительность поездки, ее туннели позволяют пассажирам без пересадок доехать до места назначения. В настоящее время в качестве транспортного решения выступает автомобиль Tesla, но в будущем компания планирует перейти на Hyperloop в котором автономные капсулы смогут передвигаться со скоростью более 600 миль в час (965 километров в час) и даже соединять крупные города за считанные минуты.

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Источники: The Boring Company

https://www.boringcompany.com/loop

https://www.teslarati.com/the-boring-company-vegas-loop-resorts-world/