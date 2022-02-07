За 5 долларов в месяц ваш автомобиль мог бы подогревать сиденья или помогать вам во время движения по шоссе. Готовы ли вы платить за подобную функцию?

Стали бы вы платить 8 долларов в месяц за дистанционный запуск автомобиля?

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Производители автомобилей стремятся перенять бизнес-модель Кремниевой долины - продажу подписок на приложения, которые вы будете использовать в своих автомобилях, сообщает издание Business Insider.

Поскольку сегодня производится все больше автомашин с поддержкой интернет-технологий и они все больше превращаются из механических устройств в электрические, меняется и способ взаимодействия человека с автомобилем. Помимо развлечения пассажиров, массивный экран на приборной панели автомобиля позволяет общаться с автомобилем и получать подробную информацию, например, о состоянии заряда аккумулятора или неполадках в работе двигателя.

HQuality Video/iStock

В настоящее время многие автопроизводители предоставляют такую информацию через ряд приложений, которые поставляются в комплекте с автомобилем при его покупке. Вместе с тем, компании заинтересованы в продаже дополнительных услуг через эти приложения, которые будут приносить им ежемесячный доход даже спустя годы после продажи автомобиля.

Согласно отчету Business Insider, такие автомобильные компании, как Toyota, Subaru и Lexus, уже взимают плату с владельцев автомобилей за дистанционную блокировку/разблокировку автомобиля через фирменное приложение. Компания BMW, также, предлагает платное дополнение в виде ассистента дальнего света. (Система автоматически переключает ближний и дальний свет и таким образом автомобиль не слепит встречных водителей). Так для инициализации этой функции необходимо заплатить 176 евро.

General Motors и Ford предлагают такие функции, как управление автомобилем без помощи рук, для тех автовладельцев, кто решил подписаться на эту услугу. Каждая из этих двух компаний, наряду с Stellantis (бывший Fiat Chrysler), планируют получать доход от подобных сервисов в размере 20 миллиардов долларов в год. Однако в ближайшие годы они вряд ли смогут собрать такие суммы.

Опрос, проведенный компанией J.D. Power, специализирующейся на анализе потребительского спроса показал, что 58 процентов автовладельцев, которые в настоящее время пользуются приложениями от автомобильных компаний, не желают платить за них абонентскую плату. В опросе приняли участие 32 автопроизводителя, одним из которых была компания Tesla, считающаяся эталоном автомобильных приложений.

Среди причин, объясняющих подобное отношение, указывается недостаточная эффективность этих решений. Возможно, число пользователей этих приложений и увеличивается благодаря новым поставкам автомобилей, но автовладельцы не удовлетворены скоростью работы приложений.

Пользователи хотели бы получить в режиме реального времени: возможность удаленного управления, помощь в навигации, поиск информации, но, к сожалению, ни одно приложение на рынке в настоящее время не предлагает все эти функции вместе. В исследовании отмечается, что процесс установки таких приложений также довольно трудоемкий, и многим автовладельцам потребовалась помощь сервисных центров, прежде чем они смогли ими воспользоваться.

В конце авторы опроса настоятельно рекомендуют автопроизводителям направить все свои усилия на дальнейшее развитие и оптимизацию подобных программ, так как в противном случае они рискуют недополучить планируемую прибыль.

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Источники:

https://www.jdpower.com/business/press-releases/2021-us-oem-ice-benchmark-study

https://www.businessinsider.com/car-feature-subscriptions-add-ons-bmw-ford-toyota-gm-2022-2