На выставке CES 2022 компания BMW представила автомобильные технологии будущего. BMW Theatre Screen - это 31-дюймовый дисплей с соотношением сторон 32:9, поддержкой 8K и встроенным Amazon Fire TV.

Компания BMW планирует в будущем оснащать свои автомобили огромными 31-дюймовыми экранами с поддержкой 8K, которые позволят во время поездки получить удовольствие от просмотра фильмов как в домашнем кинотеатре.

BMW Theatre Screen создаcт в автомобиле атмосферу кинотеатра. (01/2022) реклама

В среду на выставке Consumer Electronics Show (CES) компания показала новый концепт "Theatre Screen" - сверхширокий дисплей, который выдвигается из подголовника автомобиля благодаря двум шарнирным направляющим и "сложному поворотному механизму", говорится в пресс-релизе BMW.

При диагонали 31 дюйм экран с соотношением сторон 32:9 и разрешением 8000 x 2000 занимает почти всю ширину салона автомобиля. Пассажиры могут просматривать фильмы в формате 4K с соотношением сторон 16:9, а остальная часть экрана будет использована для вывода служебной информации. Интегрированная система объемного звучания Bowers & Wilkins Diamond "обеспечивает чрезвычайно высококлассное и многогранное звуковое сопровождение", утверждают представители BMW.

31 дюймовый экран 8K от BMW превратит ваш автомобиль в кинотеатр на колесах. Вы больше не захотите попасть в пункт назначения. (01/2022)

Несмотря на то, что автомобили Tesla позволяют пассажирам играть в такие игры, как Cuphead и даже The Witcher 3, новая концепция экрана от BMW выглядит как один из самых захватывающих автомобильных экспериментов, которые когда-либо появлялись на рынке. В пресс-релизе BMW нет ни слова о том, сможет ли его Theatre Screen стать полноценной игровой платформой. Возможно, главным конкурентом Tesla в этом отношении будет компания Sony, разрабатывающая PlayStation, которая только что объявила о своем намерении принять участие в гонке EV с прототипом внедорожника Vision S.

Автомобильные технологии будущего с BMW Theatre Screen с встроенным Amazon Fire TV. (01/2022)

Автомобиль, оснащенный Fire TV

Система Theatre Screen использует Amazon Fire TV с подключением к мобильной сети 5G, которая обеспечивает потоковую передачу контента. Например, на представленных BMW пресс-изображениях видно, что за рулем автомобиля можно посмотреть "Колесо времени" - новый сериал от Amazon, претендующий на лавры "Игры престолов". Для усиления общего эффекта, когда экран выключен, выдвижные солнцезащитные шторки опускаются, закрывая боковые и задние стекла автомобиля, обеспечивая в салоне полумрак и предотвращая бликование на солнце.

А как же быть водителю, спросите вы? Тому, кто везет своих “кинозрителей” из пункта А в пункт Б и при этом постоянно следит за дорогой. В обыкновенном автомобиле такой большой экран наверняка бы перекрыл зеркало заднего вида, но дело в том, что технология разработана для новейших транспортных средств, оборудованных камерами внешнего обзора, видеоизображение с которых будет выведено на небольшой LCD экран прямо перед водителем.

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Тем не менее, возможно, водителю придется постоянно переживать синдром FOMO (боязнь пропустить что-то интересное), поскольку система объемного звучания будет создавать атмосферу кинотеатра, но при этом изображение будет скрыто от его глаз. На данный момент автопроизводитель не сообщил дату выпуска BMW Theatre Screen. Вероятно, это связано с тем, что данная технология будет использоваться в будущих автомобилях с более высоким уровнем автономности, чем это возможно сегодня.

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Источник: https://www.press.bmwgroup.com/