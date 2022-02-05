Израильская Electreon Wireless построит в Детройте первую в США дорогу с беспроводной зарядкой для электромобилей длинной около полутора километров в рамках первой пилотной программы штата

В мае прошлого года ученые представили метод, который может сделать зарядку электромобилей во время движения реальностью. Согласно пресс-релизу израильского производителя беспроводных технологий зарядки для электромобилей компании Electreon Wireless, такая технология уже существует, и скоро будет использоваться на дорогах США. И возможно, данная разработка навсегда изменит способ передвижения электромобилей, придав им столь необходимый импульс.

Дорога с беспроводной зарядкой для электрических траспортных средств. Electreon

Первая в США дорога с беспроводной зарядкой электромобилей

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Первая в США дорога с беспроводной зарядкой электромобилей, будет находиться в Детройте, штат Мичиган, ее длина составит около мили, и она будет введена в эксплуатацию в следующем году. Компания Electreon Wireless уже реализовала подобные дороги в Швеции, Израиле и Италии и теперь сотрудничает с автопроизводителем Ford в США. Новая дорога будет обслуживать Мичиганский центральный терминал Детройта - заброшенную железнодорожную станцию, которую Ford планирует трансформировать в "инновационный мобильный район", который будет предлагать гибкие рабочие места, практические лаборатории и инновационные студии.

"Мы рады выйти на рынок США и сотрудничать с лидерами отрасли для дальнейшего развития экосистемы мобильности в стране", - заявил Стефан Тонгур, вице-президент по развитию бизнеса Electreon в США. "Автомобильная промышленность Мичигана заложила основу для инноваций в области мобильности, и мы рады присоединиться к этому сообществу экспертов. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с департаментами транспорта, государственными и муниципальными учреждениями, а также с новаторами автомобильной и мобильной промышленности в Мичигане, Калифорнии и Нью-Йорке по созданию инфраструктуры зарядных устройств, которая не зависит от автомобиля и может быть включена в любой электромобиль. Наша технология имеет потенциал для поддержки электромобилей всех типов - от городских автобусов до фургонов для доставки грузов и магистральных грузовиков для логистики".

Индуктивная зарядка

Новая технология, получившая название индуктивной зарядки, позволит заряжать электромобили независимо от того, находятся ли они в движении или стоят на месте. Этот процесс будет происходить путем передачи магнитной энергии от металлических катушек, которые уложены под дорогой, к специальным приемникам, расположенным на нижней части электромобилей. По предварительным оценкам экспертов, установка подобного приемника в электромобиль будет стоить порядка 3500 долларов США. Однако Electreon планирует снизить цену в будущем до 1100 - 1500 долларов США.

Трансформация автомобильных дорог в зарядные станции с помощью технологии индуктивной зарядки для электромобилей | Проект Gotland 2021



Автомобили с двигателями внутреннего сгорания и те, которые не оснащены этой функцией, смогут спокойно перемешаться по этой дороге как по обычному шоссе. Власти штата Мичиган планирует выделить 1,9 миллиона долларов на финансирование проекта, реализация которого, по словам Electreon, будет полностью завершена к 2023 году.

Электрическая дорожная беспроводная система заряжает электробус во время движения (Первая в Германии система электрических дорог (ERS) была успешно развернута в Карлсруэ, на автобусной линии, соединяющей новый учебный центр EnBW в рейнской гавани Карлсруэ с местной системой общественного транспорта). | The Karlsruhe Pilot



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Источники:

https://www.electreon.com/technology

https://www.businesswire.com/news/home/20220201005203/en/Electreon-Announces-First-Public-Electric-Road-System-for-Wireless-Electric-Vehicle-Charging-in-the-US

https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2020/11/17/ford-plans-mobility-innovation-district.html