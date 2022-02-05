Тепловой удар - одно из тех болезненных состояний, которые могут подкрасться незаметно и если не принять срочных мер, привести к смерти. Новая система на базе смарт-часов призвана помочь в этой ситуации, предупредив своего владельца до того, как станет слишком поздно. Экспериментальная установка была разработана командой Массачусетского технологического института под руководством исследователя Джеймса Балсиуса.
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Существует три степени теплового удара:
В легкой степени у человека наблюдается учащенный пульс, головная боль и тошнота. При средней степени - более сильная головная боль и рвота. Человеку трудно стоять на ногах, и он может потерять сознание. Температура тела может повыситься до 39-40 градусов. Тяжелая степень возникает внезапно и сопровождается резким покраснением, а затем бледностью кожного покрова, судорогами и галлюцинациями. Температура может подняться выше отметки 40.
Система состоит из обычных смарт-часов, на которых установлено специальное приложение, соединенное по Bluetooth с манжетой, контролирующей частоту сердечных сокращений пользователя. Данные о сердечном ритме передаются по Bluetooth на смарт-часы. Установленное на часах приложение, разработанное лабораторией Линкольна, запускает алгоритм, который использует полученные данные для оценки температуры тела. В зависимости от полученных результатов смарт-часы отображают визуальную пиктограмму: “большой палец вверх“ на зеленом фоне, восклицательный знак опасности “!“ на желтом или знак “stop“ красного цвета. В последнем случае раздается звуковой сигнал, предупреждающий пользователя о критической ситуации.
Программа подготовки рекрутов корпуса морской пехоты США (United States Marine Corps Recruit Training) с октября прошлого года протестировала более 170 прототипов в местах прохождения воинской службы. Специалисты сообщили о хороших результатах и дали рекомендации по улучшению технологии. Одна из возможных модернизаций может включать в себя регулировку системы оповещения таким образом, чтобы она учитывала особенности физиологии отдельных пользователей.
Хотя проект разработки, финансируемый армией США, уже завершен, Бальсиус, который сам является ветераном армии, в настоящее время изучает возможности применения системы в гражданском секторе.
"Во время прохождения военной службы я получил тепловой удар", - сказал он. "Для меня это очень личное - я не хочу, чтобы кто-то другой прошел через это".
Источник: MIT
https://news.mit.edu/2022/new-device-detects-heat-strain-military-trainees-0202