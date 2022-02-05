В условиях интенсивной начальной военной подготовки система на базе обычных смарт-часов предупреждает новобранцев о риске получения теплового удара.

Тепловой удар - одно из тех болезненных состояний, которые могут подкрасться незаметно и если не принять срочных мер, привести к смерти. Новая система на базе смарт-часов призвана помочь в этой ситуации, предупредив своего владельца до того, как станет слишком поздно. Экспериментальная установка была разработана командой Массачусетского технологического института под руководством исследователя Джеймса Балсиуса.

Исследователь Лаборатории Линкольна Джеймс Балсиус тестирует устройство для обнаружения теплового удара. Смарт-часы показывают большой палец вверх на зеленом фоне, указывая, что в данный момент ему не грозит тепловое поражение. Credits Photo: Glen CooperГлен Купер

реклама Существует три степени теплового удара:

В легкой степени у человека наблюдается учащенный пульс, головная боль и тошнота. При средней степени - более сильная головная боль и рвота. Человеку трудно стоять на ногах, и он может потерять сознание. Температура тела может повыситься до 39-40 градусов. Тяжелая степень возникает внезапно и сопровождается резким покраснением, а затем бледностью кожного покрова, судорогами и галлюцинациями. Температура может подняться выше отметки 40.

Система состоит из обычных смарт-часов, на которых установлено специальное приложение, соединенное по Bluetooth с манжетой, контролирующей частоту сердечных сокращений пользователя. Данные о сердечном ритме передаются по Bluetooth на смарт-часы. Установленное на часах приложение, разработанное лабораторией Линкольна, запускает алгоритм, который использует полученные данные для оценки температуры тела. В зависимости от полученных результатов смарт-часы отображают визуальную пиктограмму: “большой палец вверх“ на зеленом фоне, восклицательный знак опасности “!“ на желтом или знак “stop“ красного цвета. В последнем случае раздается звуковой сигнал, предупреждающий пользователя о критической ситуации.

Программа подготовки рекрутов корпуса морской пехоты США (United States Marine Corps Recruit Training) с октября прошлого года протестировала более 170 прототипов в местах прохождения воинской службы. Специалисты сообщили о хороших результатах и дали рекомендации по улучшению технологии. Одна из возможных модернизаций может включать в себя регулировку системы оповещения таким образом, чтобы она учитывала особенности физиологии отдельных пользователей.

Хотя проект разработки, финансируемый армией США, уже завершен, Бальсиус, который сам является ветераном армии, в настоящее время изучает возможности применения системы в гражданском секторе.

"Во время прохождения военной службы я получил тепловой удар", - сказал он. "Для меня это очень личное - я не хочу, чтобы кто-то другой прошел через это".

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Источник: MIT

https://news.mit.edu/2022/new-device-detects-heat-strain-military-trainees-0202