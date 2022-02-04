Названный Silo Living, этот уютный интерьер разделен на два этажа и вмещает в себя небольшую гостиную и спальню.

Ранее мы уже рассказывали о минидомах, в основе которых лежат: морские контейнеры, старые сараи, трейлеры и даже 3D печатные строения. И вот теперь появился этот симпатичный домик, который был сделан из старого зернового бункера выпускницей Академии дизайна Эйндховена из Нидерландов Стеллой ван Бирс. Этот уютный интерьер, получивший название Silo Living, разделен на два этажа и вмещает в себя небольшую гостиную и спальню.

Silo Living задуман как простое убежище, а не полноценный дом. Stella van Beers реклама

Проект Silo Living возник, когда ван Бирс познакомилась с местным фермером, который занимался продажей силоса для хранения зерна. После разговора ему так понравилась идея превратить его в жилище, что он решил отдать его бесплатно.

Максимальная высота силоса достигает 7 метров (примерно 23 фута). Он был отреставрирован, в нем были вырезаны двойные двери и установлены окна. Еще один приятный штрих - смотровая площадка наверху с прозрачным люком. Доступ к нему осуществляется по внешним ступенькам, и внутри он очень компактный. Однако, несмотря на дефицит свободного пространства, в гостиной первого этажа удалось разместить несколько ящиков для хранения, а лестница ведет в спальню, где стоит кровать 2 x 1,2 метра (6,5 x 4 фута).

Заглядывая в будущее, дизайнер Silo Living Ван Бирс планирует переоборудовать больше силосных башен в микродома. Stella van Beers

Домик Silo Living определенно не предназначен для постоянного проживания - в нем нет ни водопровода, ни электричества, ни даже необходимой теплоизоляции, - однако он был построен в соответствии с голландскими законами проектирования в качестве " хижины туриста", что означает, что его можно использовать на законных основаниях в течение нескольких дней единовременно.

Silo Living был представлен на Голландской неделе дизайна 2021 года в рамках выпускного шоу Академии дизайна Эйндховена. Заглядывая в будущее, Ван Бирс планирует использовать полученные при создании Silo Living знания для дальнейшей разработки микродомов на основе силосных конструкций.

_

анонсы и реклама 3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% -40% в Киберпонедельник в Ситилинке Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно <b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Источник: Stella van Beers

https://stellavanbeers.nl/