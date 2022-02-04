Акции технологических компаний резко подорожали во время пандемии. Дробление акций делает их более привлекательными для розничных инвесторов. Акция компании будет стоить $137 вместо $2 750

Материнская компания Google, Alphabet, наряду с отчетом о доходах за последний квартал и финансовый год, объявила о решении совета директоров разделить акции компании 20 на 1, сообщает телекомпания CNBC. Разделение акций приведет к снижению цены на каждую акцию Alphabet и сделает их более доступными для инвесторов, сообщил представитель компании.

реклама

Офис Google в Маунтин-Вью, Калифорния. JHVEPhoto/iStock

Дробление акций не является чем-то новым в технологической отрасли и даже не такое уж редкое событие. За последние несколько лет такие известные бренды, как Tesla, Apple и Nvidia объявляли о дроблении акций, но то, что планирует предложить Alphabet, не идет с этим ни в какое сравнение. Согласно отчету Quartz, и Apple, и Nvidia объявили о дроблении акций четыре к одному, то есть каждый держатель акций компании получил еще три акции, что никак не повлияет на их общую стоимость. А вот компания Tesla объявила о сплите акций в соотношении пять к одному, то есть ее акционеры получили одну дополнительную акцию по сравнению с акциями, полученными Apple после сплита.

Дробление обычно проводится, когда цена акций компании сильно возрастает. В результате сплита стоимость каждой акции, по сути, снижается, но поскольку владельцы получают дополнительные акции, это не приводит к снижению общей стоимости их пакета. В случае с Alphabet ожидается, что стоимость каждой акции снизится с $2 750 до $137.

Акции таких технологических компаний, как Tesla и материнская компания Google - Alphabet, резко выросли за годы пандемии. Кроме того, Google впервые в своей истории получила доход в размере 200 миллиардов долларов всего за прошлый год. Несмотря на то, что компания не предоставила конкретных цифр в отношении различных услуг и сревисов, только продажа телефонов Pixel, продуктов для умного дома и операционной системы Android принесла более восьми миллиардов за последний квартал.

Рекламный бизнес компании также продемонстрировал высокие результаты, заработав в последнем квартале более 60 миллиардов долларов, на которых не отразилась политика Apple в отношении конфиденциальности и прозрачности отслеживания приложений, точно так же как и YouTube принес восемь миллиардов долларов в последнем квартале этого года. Операционный убыток облачного сервиса составил 890 миллионов, но подразделение автономного вождения Waymo и компания Verily, занимающаяся медико-биологическими исследованиями, принесли прибыль в размере 180 миллионов долларов, сообщает портал The Verge.

Разделение должно быть одобрено акционерами, и в случае положительного решения оно вступит в силу в июле этого года.

анонсы и реклама 1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02 <b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно 3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты -40% в Киберпонедельник в Ситилинке -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI RTX 3070 со скидкой 15 000р

Источники:

https://qz.com/2120990/google-is-outdoing-apple-and-tesla-with-a-20-for-1-stock-split/

https://www.cnbc.com/2022/02/01/google-parent-alphabet-announces-20-for-1-stock-split.html https://www.theverge.com/2022/2/1/22912196/google-alphabet-200-billion-annual-revenue-youtube-pixel-search