Умные птицы убирают окурки за глупыми людьми

Ежегодно на улицах Швеции выбрасываются миллиарды окурков, и это самый распространенный вид мусора в этой стране. Курильщики оставляют окурки везде, от автобусных остановок до узких переулков. А поскольку их такое огромное количество, уборка - это постоянная и довольно хлопотная работа. Но именно здесь на помощь могут прийти умные вороны.

Credit: Pixabay. реклама

Компания Corvid Cleaning, стартап из города Сёдерталье, расположенного недалеко от Стокгольма, взяла на себя миссию избавить шведские улицы от сигаретных окурков. Для этого они рекрутировали несколько необычных работников санитарной службы.

В настоящее время компания реализует пилотную программу в Сёдертелье, в рамках которой вороны из Новой Каледонии научились собирать окурки на улицах города и складывать в специальный автомат, который выдает небольшое пищевое вознаграждение за каждый окурок.

Вороны - одни из самых умных существ в мире, и не только в птичьем сообществе. Они используют подручные материалы, чтобы достать недоступную пищу, запоминают лица людей и даже могут затаить обиду, понимают закон Архимеда лучше, чем некоторые люди и решают сложнейшие головоломки.

Так что по сравнению с этими интеллектуальными “подвигами“, поиск окурков не представляет для них большой проблемы. Основатели стартапа используют способности ворон к самообучению, если это им выгодно, в данном случае для доступа к вкусной пище. В итоге горстка обученных ворон может превратиться, в целую стаю охотников за окурками.

Все птицы, участвующие в этом проекте, не находятся в неволе, поэтому они могут в любой момент покинуть проект. По большому счету, вороны добровольно принимают в нем участие.

В Швеции вороны обучаются собирать окурки. Птиц нанимают для того, чтобы они подбирали выброшенные окурки на улицах одного из городов Швеции в рамках программы по сокращению расходов. Дикие птицы получают немного корма за каждый окурок, который они бросают в машину, разработанную стартапом в Сёдерталье. Основатель стартапа сообщил, что проект позволит сэкономить до 75 процентов затрат на уборку города, а также более подробно изучить повадки этих удивительных птиц



Если в этой экспериментальной программе все пойдет хорошо, инициативу можно будет распространить на весь Стокгольм ( город с населением около двух миллионов человек). Все зависит от того, насколько эффективной и экономически целесообразной окажется программа. Компания Corvid Cleaning утверждает, что реализация проекта по всему городу может сократить расходы на уборку окурков на 75%.

"Сегодня стоимость уборки окурков оценивается примерно от 80 эре до 2 крон (от 6,5 до 17 рублей по текущему курсу) за окурок. Если окурки будут собирать вороны, то цена за уборку одного окурка снизится до 0,2 эре (1,7 рублей). Экономия для муниципалитета будет зависеть от того, какое количество окурков подобрали вороны", - рассказал изданию The Guardian Кристиан Гюнтер-Ханссен, основатель компании Corvid Cleaning.

Аналогичный проект был успешно опробован в 2017 году в Нидерландах, а в 2018 году - в парке развлечений Пюи-дю-Фу на западе Франции.

Пока неясно, получится ли из этого весьма необычного проекта то, что планируется. А пока мы можем лишь констатировать, что научить птиц подбирать окурки гораздо проще, чем людям научиться, не выбрасывать их, где попало.

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Источники:

https://www.theguardian.com/environment/2022/feb/01/swedish-crows-pick-up-cigarette-butts-litter