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Fraunhofer: Светофоры с искусственным интеллектом позволят сократить время ожидания на перекрестках
Обучаемые алгоритмы рассчитывают оптимальную работу светофора оптимизируя транспортные потоки и снижая уровень шума и загрязнения CO2 от дорожных пробок
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Обычно светофоры меняют цвета в соответствии с заранее установленными правилами и датчиками индукционных петель, вмонтированных в дорогу. Однако, согласно новому исследованию, если сделать эти светофоры интеллектуально управляемыми, то движение транспорта может стать более быстрым и плавным.

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Исследование проводится в рамках немецкого проекта KI4LSA - он финансируется Федеральным министерством транспорта и цифровой инфраструктуры Германии и включает в себя несколько партнерских организаций.

Один из этих партнеров, Институт оптроники, системных технологий и использования изображений им. Фраунгофера (Fraunhofer IOSB), недавно установил камеры высокого разрешения и радарные датчики на оживленном перекрестке со светофором в городе Лемго. На протяжении определенного времени эта установка регистрировала количество автомобилей, ожидающих переключения светофора, время ожидания каждого автомобиля и среднюю скорость, с которой автомобили проезжали через перекресток.

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Затем эти данные были использованы для обучения компьютерного алгоритма, основанного на машинном обучении. Он в виртуальном режиме испытал различные схемы переключения сигналов светофора, постоянно адаптируясь к условиям движения в реальном времени. Это позволило определить, какие из них лучше всего подходят для сокращения времени ожидания.

По данным компьютерного моделирования, лучшие модели на базе искусственного интеллекта могли бы улучшить транспортный поток на 10-15 процентов. При этом исследователи признают, что моделирование не может в полном объеме соответствовать реальным условиям. Однако, учитывая это, алгоритм будет использоваться для управления светофорами на реальном перекрестке в течение следующих нескольких месяцев и в будущем может быть адаптирован на основе полученных результатов.

Подобная инициатива разрабатывается и для пешеходов. Специалисты Фраунгофера в рамках проекта KI4PED разрабатывают алгоритмы, которые позволят сократить для них время ожидания и обеспечат достаточное время для безопасного перехода через перекресток. Обнаружение и отслеживание перемещения людей будет осуществляться с помощью данных датчиков LiDAR и систем искусственного интеллекта.

 

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Источники:
 https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2022/february-2022/traffic-lights-controlled-using-artificial-intelligence.html

#технологии #наука #fraunhofer:
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