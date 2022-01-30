Майкл Патрин считается серийным мошенником с многолетним стажем и соучредителем QuadrigaCX - печально известной канадской криптовалютной биржи, которая, по данным регулирующих органов страны, работала как простая схема Понци

Криптовалютные активы часто становятся источником мошенничества, как, например, ноябрьская афера с биткоинами, в результате которой пользователи Instagram были вынуждены снимать "видео в стиле заложников". И все же многие инвесторы были потрясены, когда стало известно, что соучредитель многомиллиардного криптовалютного протокола DeFi Wonderland оказался отъявленным мошенником, сообщает портал CoinDesk. В четверг утром охотники за мошенниками сообщили в Twitter, что под ником "Sifu" - одним из основателей DeFi Wonderland - на самом деле скрывается Майкл Патрин.

Velishchuk/iStock

Серийный мошенник

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Патрин считается серийным мошенником с многолетним стажем и одним из основателей преступной канадской криптовалютной биржи QuadrigaCX, которая, по данным государственных регулирующих органов, работала по схеме Понци.

"0xSifu - это соучредитель QuadrigaCX Майкл Патрин", - написал в Твиттере zachxbt.eth, известный в сети охотник за мошенниками. "Если вы не в курсе, это канадская биржа, которая развалилась в 2019 году после того, как основатель Джеральд Коттен исчез с 169 миллионами долларов США".

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Как утверждается, Патрин был неоднократно судим. Среди его преступлений - компьютерные, банковские и кредитные махинации. Однако это не помешало Даниэле Сестагалли, основателю DeFi Wonderland, продолжать с ним сотрудничать, несмотря на то, что около месяца назад он узнал его настоящую личность.

После того как в Интернете была обнародована личность Патрина, Сетагалли написал в Твиттере следующее: "Я хочу, чтобы все знали, что я знал об этом и решил, что прошлое человека не определяет его будущее. Я решил больше всего ценить время, которое мы провели вместе, не зная его прошлого".

Патрин уходит в отставку

За этим твитом последовало заявление, в котором Сестагалли рассказал, как ему удалось выяснить настоящую личность Патрина. И после долгих раздумий попросил Патрина уйти в отставку.

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"Сейчас, взяв некоторое время на размышление, я решил, что он должен уйти в отставку, пока не будет проведено голосование по его утверждению". Wonderland имеет право решать, кто управляет его финансами, а не я или остальные члены команды Wonderland", - написал Сестагалли.

Несмотря на то, что, похоже, дело разрешилось само собой, и Патрин не сможет причинить какой-либо вред, это событие заставляет задуматься об уровне анонимности, существующем в пространстве DeFi. В делах, связанных с мошенниками и аферистами, риски значительно превышают преимущества, и это пространство представляет собой заманчивую перспективу для тех, кто ранее сталкивался с законом. Может быть, в пространстве DeFi, как и в реальной жизни, лучше использовать принцип открытости и прозрачности?

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Источники:

https://www.coindesk.com/markets/2022/01/27/wonderland-rattled-after-cofounder-tied-to-alleged-quadrigacx-190m-exit-scam/

https://mirror.xyz/0x8A7f7C5b556B1298a74c0e89df46Eba117A2F6c1/Laraxx5dW-07hvHS-ff8TgnS4etd67SbM05Li1Am1ag