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Китайская аэрокосмическая компания Space Transportation разрабатывает самолёт для космического туризма
Китайская компания по разработке космических самолетов нацелена на развитие суборбитального туризма и путешествий "точка-точка" к 2025 году
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В будущем путешествие из Пекина в Нью-Йорк можно будет совершить на суборбитальном самолете.  А все потому, что китайская аэрокосмическая компания Space Transportation ведет разработку  "крылатой ракеты", предназначенной для космических путешествий и невероятно быстрых пассажирских перевозок, аналогичных известному концепту, продемонстрированному SpaceX в 2017 году.

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Согласно отчету Space.com, полностью многоразовая космическая платформа в условиях суборбитального полета позволит быстро преодолевать расстояние между любыми двумя населенными пунктами планеты. Испытательные полеты с экипажем могут состояться уже в 2025 году.

Изображение космического летательного аппарата с экипажем, разрабатываемого китайской компанией Space Transportation.

Многоразовая космическая ракета для перевозок "точка-точка"

На видеопрезентации, размещенной на сайте Space Transportation, показано, как пассажиры садятся в летательный аппарат, закрепленный на большом треугольном крыле, похожем на параплан, с двумя большими реактивными двигателями. После старта аппарат отсоединяется от крыла и летит по суборбитальному пространству. Крыло благополучно приземляется на Землю, а космический самолет летит к месту назначения. Там он совершает вертикальную посадку, используя технику, аналогичную той, что применяется при посадке ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

В интервью газете The Yicheng Times представитель компании сказал: "Мы создаем крылатые ракеты для высокоскоростных перевозок "точка-точка", которые будут дешевле, чем ракеты, перевозящие космические аппараты, и быстрее, чем классические самолеты". На сайте компании указано, что космический самолет будет двигаться со скоростью примерно 2 600 миль в час (4 184 километра в час), что означает, что он будет перемещаться со скоростью вдвое превышающей скорость Concorde и, теоретически, сможет долететь из Нью-Йорка в Лондон примерно за час.

Космический туризм может появиться в 2030-х годах

Компания Space Transportation заявляет, что намерена провести наземные испытания к 2023 году, а в 2024 году осуществить первый испытательный полет. Если все пойдет по плану, то испытательный полет с экипажем состоится в 2025 году. По данным SpaceNews, в августе Space Transportation объявила о привлечении 46,3 миллионов долларов США для создания гиперзвукового космического самолета. Компания также недавно провела испытательные полеты своих гиперзвуковых аппаратов Tianxing 1 и Tianxing 2, однако не предоставила практически никакой информации об этих испытаниях.

В 2017 году SpaceX предложила концепцию, схожую с концепцией космических перевозок, получившую название "Земля - Земле". Компания объявила, что может обеспечить перевозку пассажиров из города в город с помощью своих новых ракет Starship. Более того, основанная Элоном Маском компания заявила, что сможет доставить пассажиров в любую точку Земли менее чем за час. Однако кроме первоначального анонса SpaceX не раскрыла практически никакой информации об этом проекте.

Еще одна компания, использующая космические самолеты, Virgin Galactic, недавно запустила своего генерального директора Ричарда Брэнсона в суборбитальное пространство с целью развития космического туризма. Несмотря на то, что в настоящее время эта технология предназначена для самых богатых людей в мире ( билет на борт космического самолета Virgin Galactic может стоить до 450 000 долларов США) в следующем десятилетии, вероятно, все больше и больше космических туристических и транспортных полетов будут совершаться именно в суборбитальном пространстве.

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Источники:
https://www.space.com/private-chinese-space-plane-tourism-travel
https://www.spacetransportation.com.cn/welcome.html
 http://kfqgw.beijing.gov.cn/zwgkkfq/yzxwkfq/202201/t20220117_2592163.html

#техника #космос #наука #техгология
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