Швеция только что утвердила проект по созданию хранилища, которое обеспечит безопасное размещение высокорадиоактивных ядерных отходов страны на ближайшие 100 000 лет.

Ядерная энергия (энергия, выделяемая при ядерных реакциях и радиоактивном распаде) - самая мощная форма энергии, позволяющая вырабатывать экологически чистое электричество. Однако проблема утилизации отходов, которые образуются в результате ее использования, является очень непростой задачей. Именно поэтому ядерная энергетика не стала столь популярной, как, возможно, следовало бы. По оценкам Международного агентства по атомной энергии, в настоящее время во всем мире на временных хранилищах находится около 370 000 тонн отработанного ядерного топлива.

Фотомонтаж, показывающий окончательный вариант хранилище отработанного ядерного топлива в Форсмарке, над и под землей, вид с юго-востока. Общая длина системы туннелей составит более 60 километров. Под землей хранилище займет площадь от трех до четырех квадратных километров. Оно будет расположено на глубине 500 метров. SKB реклама

Недавно правительство Швеции одобрило проект компании SKB, занимающейся утилизацией ядерных отходов, по созданию хранилища, которое обеспечит сохранность отработанного и высокорадиоактивного ядерного топлива страны в течение следующих 100 000 лет.

"Это историческое решение, которое позволяет SKB утилизировать ядерные отходы, произведенные нашим поколением. Это решение было принято с распростертыми объятиями. Теперь мы с нетерпением ждем реализации крупнейшего в Швеции проекта по защите окружающей среды", - сказал в своем заявлении генеральный директор SKB Йохан Дашт.

Амбициозный проект SKB разрабатывался более 40 лет. Над ним работали эксперты из университетов, исследовательских институтов и высших учебных заведений Швеции и всего мира. Он был тщательно рассмотрен Шведским управлением по радиационной безопасности и Земельным экологическим комитетом, чтобы гарантировать его соответствие самым строгим требованиям безопасности, как для человека, так и для окружающей среды.

Правительство Швеции утвердило окончательный вариант системы хранилища SKB



Помимо безопасного и надежного решения проблемы ядерных отходов, проект позволит создать около 1 500 рабочих мест. Сейчас SKB ожидает завершения процесса лицензирования в Земельном и экологическом комитете и получения соответствующих разрешений от Шведского управления по радиационной безопасности.

После завершения всех этих этапов строительство объекта займет около 10 лет. Хотя в 1980 году шведы проголосовали за постепенный отказ от ядерной энергетики, их мнение об этом виде энергии с тех пор сильно изменилось. В настоящее время атомная энергетика рассматривается как важный шаг к прекращению зависимости страны от ископаемых видов топлива и пользуется большой популярностью среди населения.

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Источники:

https://www.skb.com/news/the-government-approves-skbs-final-repository-system/