Ядерная энергия (энергия, выделяемая при ядерных реакциях и радиоактивном распаде) - самая мощная форма энергии, позволяющая вырабатывать экологически чистое электричество. Однако проблема утилизации отходов, которые образуются в результате ее использования, является очень непростой задачей. Именно поэтому ядерная энергетика не стала столь популярной, как, возможно, следовало бы. По оценкам Международного агентства по атомной энергии, в настоящее время во всем мире на временных хранилищах находится около 370 000 тонн отработанного ядерного топлива.
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Недавно правительство Швеции одобрило проект компании SKB, занимающейся утилизацией ядерных отходов, по созданию хранилища, которое обеспечит сохранность отработанного и высокорадиоактивного ядерного топлива страны в течение следующих 100 000 лет.
"Это историческое решение, которое позволяет SKB утилизировать ядерные отходы, произведенные нашим поколением. Это решение было принято с распростертыми объятиями. Теперь мы с нетерпением ждем реализации крупнейшего в Швеции проекта по защите окружающей среды", - сказал в своем заявлении генеральный директор SKB Йохан Дашт.
Амбициозный проект SKB разрабатывался более 40 лет. Над ним работали эксперты из университетов, исследовательских институтов и высших учебных заведений Швеции и всего мира. Он был тщательно рассмотрен Шведским управлением по радиационной безопасности и Земельным экологическим комитетом, чтобы гарантировать его соответствие самым строгим требованиям безопасности, как для человека, так и для окружающей среды.
Правительство Швеции утвердило окончательный вариант системы хранилища SKB
Помимо безопасного и надежного решения проблемы ядерных отходов, проект позволит создать около 1 500 рабочих мест. Сейчас SKB ожидает завершения процесса лицензирования в Земельном и экологическом комитете и получения соответствующих разрешений от Шведского управления по радиационной безопасности.
После завершения всех этих этапов строительство объекта займет около 10 лет. Хотя в 1980 году шведы проголосовали за постепенный отказ от ядерной энергетики, их мнение об этом виде энергии с тех пор сильно изменилось. В настоящее время атомная энергетика рассматривается как важный шаг к прекращению зависимости страны от ископаемых видов топлива и пользуется большой популярностью среди населения.
Источники:
https://www.skb.com/news/the-government-approves-skbs-final-repository-system/