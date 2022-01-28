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Astron Aerospace представила Omega 1 - ДВС с практически нулевым уровнем вредных выбросов
Astron Aerospace представила Omega 1 - двигатель, призванный вдохнуть новую жизнь в двигатель внутреннего сгорания в условиях растущего сокращения использования ископаемого топлива.
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Мир все больше отказывается от использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), но при этом некоторые компании стремятся модернизировать проверенную временем технологию, чтобы она могла жить в гармонии с требованиями изменения климата.

Двигатель Omega 1. Astron Aerospace

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Одним из наиболее ярких примеров является компания Astron Aerospace, которая представила двигатель Omega 1, разработанный для того, чтобы дать двигателям внутреннего сгорания новую жизнь в условиях растущего контроля над потреблением ископаемого топлива.

Omega 1 был создан для работы на различных видах топлива, и его создатели утверждают, что он может работать с минимальным уровнем выбросов. На своем сайте компания Astron Aerospace заявила, что Omega 1 производит "чрезвычайно мало вредных выбросов" и что он представляет собой "идеальный удлинитель пробега".

Представители Astron Aerospace утверждают, что у компании уже есть рабочий прототип двигателя, и что в недалеком будущем они предоставят более подробную информацию. Пока же компания сообщила, что, как и роторный двигатель Ванкеля, Omega 1 не имеет смещенного кривошипно-шатунного механизма, эксцентрикового вала или поршней, совершающих возвратно-поступательное движение. Однако, в отличие от двигателей Ванкеля, Omega 1 имеет предкамеру, которая отделяет холодный впускной воздух от выхлопных газов, устраняя, устраняя проблему перекрытия клапанов.

Двигатель Omega 1. Astron Aerospace

Первый в мире двигатель с активной линейной передачей мощности

Все перечисленные выше преимущества делают Omega 1 первым в мире двигателем с активной линейной передачей мощности. "При вращении двигателя Omega 1 вся мощность передается через единственный вращающийся вал силовой передачи". Компания также утверждает, что для нового двигателя не требуется уплотнение роторов из-за “столь жестких допусков и высоких оборотов, что просто не остается времени для утечки воздуха“.

Конструкция ее Omega 1 позволяет устанавливать несколько двигателей один за другим, постепенно наращивая мощность транспортного средства. Astron Aerospace 

 

Astron Aerospace считает, что Omega 1 "изменит мир к лучшему, предоставив новый, более компактный и мощный двигатель, потребляющий гораздо меньше топлива". Новая разработка "будет производить значительно меньше парниковых газов при одновременном увеличении крутящего момента и мощности в невероятно маленьком корпусе".

Роторный механизм Omega 1 не только намного мощнее существующих технологий, но и намного эффективнее. Astron Aerospace 

Стандартный двигатель Omega 1 весит всего 35 фунтов (16 кг) и развивает мощность 160 лошадиных сил при крутящем моменте 230 ньютон-метр. Компания утверждает, что конструкция ее инновационного силового агрегата позволяет устанавливать несколько двигателей один за другим, постепенно наращивая мощность транспортного средства. Несмотря на то, что эта концепция вряд ли предотвратит надвигающуюся электрификацию транспортных средств (так правительства более 30 стран недавно объявили о запрете автомобилей с ДВС), она вполне может способствовать тому, что технология внутреннего сгорания, которая была такой надежной на протяжении более века, продержится еще немного.

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Источники:
https://www.astronaerospace.com/
https://www.motor1.com/news/563664/new-omega-combustion-engine-design/

#двс
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