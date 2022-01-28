Какой электрический седан класса люкс победит в драг-рейсинге: долгожданный Lucid Air или Model S Plaid от Tesla? Два суперкара, никакого бензина и море острых ощущений.
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YouTube-канал DragTimes поделился видеозаписью долгожданных дрэг-рейсинговых гонок между Lucid Air и Model S Plaid, и из этой записи можно сделать много выводов. Правда, четвертьмильная трасса не совсем подходит для такого мероприятия. Суперседаны соревновались на территории завода Hennessey в Техасе без какого-либо оборудования для хронометража и на неровной площадке.
Драг-рейсинг по принципу "head-to-head"
Четыре заезда показали, что Tesla Model S Plaid превосходит Lucid Air Dream Edition по многим параметрам. Tesla Model S Plaid с заявленной мощностью 1 020 л.с. победила двухмоторный Lucid Air с мощностью 1 111 л.с. в трех из четырех заездов. Единственный раз Lucid Air победил, когда Model S Plaid стартовала без использования режима Launch Mode.
Напомним, что Lucid Air Dream Edition Performance и Tesla Model S Plaid - две самые мощные полностью электрические модели на рынке, и на видео показано, как они соревнуются друг с другом в четырех гонках. Однако Lucid Air весом 5 236 фунтов (2 375 кг) тяжелее, чем Tesla Model S Plaid весом 4 833 фунта (2 192 кг). Согласно статистическим данным из этого ролика, разница составляет около 403 фунтов (183 кг) или 8%.
Оба суперседана стартовали с 92-процентным зарядом аккумулятора. В первом заезде победил Tesla Model S Plaid, преодолев четверть мили за 9,83 секунды при скорости 150,59 мили в час. Однако во втором заезде Model S Plaid не использовала режим Launch Mode, и Lucid Air вышел вперед, закончив круг за 10,21 секунды на скорости 125,64 мили в час. Результат третьего заезда не сильно отличался от первого: Model S Plaid финишировала за 9,67 секунды на скорости 146,02 мили в час. В программу соревнований также входила гонка ролл-рейсинг, в которой два автомобиля начинают соревнование, двигаясь по дороге со скоростью 40 миль в час. Побеждает тот, кто придет к финишу первым. В данном случае это снова была Tesla.
В результате можно сказать, что Tesla честно заработала свою победу. В свое оправдание официальные представители компании Lucid заявили, что модель Air больше сосредоточена на роскоши и экономичности, чем на скорости и при необходимости автомобиль можно доработать для достижения лучших динамических характеристик
Увидеть всю гонку и получить больше информации можно на видео ниже.
Самый мощный серийный седан в мире - Lucid Air Performance Dream Edition мощностью 1 111 л.с. против Tesla Model S Plaid.. Гонки на 1/4 мили по драгрейсингу и роллрейсингу