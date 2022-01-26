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Китайские учёные разработали "умное седло" для освоения навыков верховой езды
Исследователи разработали прототип "умного седла", которое позволит наездникам улучшить свою биомеханику, а также оповестит окружающих о падении всадника.
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При обучении верховой езде спортсмены должны научиться передавать сигналы животному с помощью едва заметных изменений в позе. И если лошадь не может сказать им, правильно ли они это делают, то новое "умное" седло, поможет в этом.

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Экспериментальное седло с набором датчиков давления на основе самовосстанавливающихся трибоэлектрических наногенераторов. Американское химическое общество

 

В настоящее время устройство в виде функционального прототипа разрабатывается учеными из Технологического университета Внутренней Монголии и Китайской академии наук. Оно состоит из обычного седла, верхняя поверхность которого оснащена семью маленькими, тонкими, гибкими, дискообразными датчиками давления.

Каждый из этих датчиков с автономным питанием включает в себя трибоэлектрический наногенератор, или сокращенно ТЭНГ.

TENG используют преимущества трибоэлектрического эффекта - явления, при котором электрический заряд накапливается в одном материале после его удаления от другого материала, с которым он находился в контакте. Это то же самое, что вызывает статический заряд, который возникает, когда вы расчесываете волосы.

В случае с седлом электрические сигналы, создаваемые массивом TENG, способны определить, сидит ли наездник прямо, откинувшись назад, наклонившись вперед или стоя. Система также может по беспроводной связи передавать сигнал тревоги другим пользователям, если обнаружит, что всадник упал с лошади. Время реакции системы составляет всего 16 миллисекунд.

Опытные наездники выполняют сложные маневры верховой езды без особых усилий. Но для правильной езды требуется равновесие и тонкие сигналы для лошади, многие из которых передаются через позу, положение в седле и постановку ног всадника. Теперь исследователи разработали прототип "умного седла", которое поможет наездникам улучшить свою биомеханику, а также предупредит окружающих о падении всадника.

Статья об этом исследовании была недавно опубликована в журнале ACS Nano.

И это далеко не первое умное устройство, связанное с конным спортом. Уже были представлены ботинки, оснащенные датчиками, которые оценивают технику езды владельца, а также устройство, закрепленное на седле, которое измеряет аллюр лошади, симметрию движений, каденцию, скорость, длину шага и траекторию прыжка.

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Источники: Американское химическое общество
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.1c09096
 https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/presspacs/2022/acs-presspac-january-26-2022/smart-saddle-could-help-equestrians-hit-their-stride-video.html

#наука #трибоэлектрический наногенератор
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