Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Крупнейший поставщик зоотоваров прекратил продажу круглых аквариумов из-за заботы о здоровье рыб
Ведущий французский поставщик аквариумов AgroBiothers Laboratoire больше не будет производить и продавать круглые аквариумы из-за опасений по поводу благополучия животных.
анонсы и реклама
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
RTX 3060 подешевели сегодня на 20%
Падение цен на новые <b>RX 6500XT </b> - смотри
Rtx 3070 Gigabyte сегодня подешевела на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр

Крупный французский поставщик аквариумов компания AgroBiothers Laboratoire  объявила, что прекращает продажу "классических" круглых аквариумов, поскольку они представляют угрозу для рыб, сводят их с ума и быстро убивают" .

реклама

История содержания рыб (на пропитание или в качестве домашних любимцев) насчитывает тысячи лет. Чаще всего рыбу держат в аквариумах или прудах, но в какой-то момент аквариум стал довольно популярным, по крайней мере, для некоторых видов рыб. Точно неизвестно, когда была изобретён аквариум, но, согласно легенде, его впервые создала мадам дю Барри, любовница короля Людовика XV в XVIII веке. Независимо от того, правда это или нет, аквариумы получили широкое распространение в течение следующих двух столетий, особенно для бойцовых (Betta splendens - или петушков) и золотых рыбок (Carassius auratus).

Любители таких домашних водоемов считают, что раз эти рыбы занимают относительно малую площадь обитания в природе, то для них вполне достаточно небольшого аквариума. Но факты свидетельствуют об обратном.

Дело не только в том, что для рыб не хватает места (хотя и это должно быть достаточной причиной). Форма аквариумов тоже создает неблагоприятное соотношение площади поверхности и воздуха, и в круглом аквариуме как правило нет места для фильтра. Кроме того, круглый аквариум искажает поле зрения животного и из него довольно легко выпрыгнуть, так как они часто не закрыты покровным стеклом.

Огромный аквариум для золотых рыбок Carassius Auratus

"Люди импульсивно покупают золотую рыбку для своих детей, но если бы они знали, какая это пытка, они бы не стали этого делать. Движения по кругу в маленьком объеме воды сводят рыбок с ума и быстро их убивают", - сказал агентству Reuters генеральный директор компании AgroBiothers Матье Ламбо. Компания, один из ведущих продавцов аквариумов, объявила, что больше не будет продавать круглые аквариумы.

В здоровых условиях золотые рыбки могут прожить до 30 лет и даже больше, но в шарообразных аквариумах они редко доживают до одного года. Германия и некоторые другие страны запретили продажу круглых аквариумов, но в большинстве стран (включая Францию и США) нет соответствующей законодательной базы. Ламбо сказал, что компания ведет разъяснительную работу среди клиентов, но на данный момент они просто отказываются предлагать такие аквариумы - хотя спрос на них существует. В предыдущие годы компания продавала около 50 000 круглых аквариумов в год.

Введение в уход за бойцовыми рыбками (Betta splendens)

"Это французский анахронизм, поэтому мы и решили отказаться. Мы не можем объяснять всем нашим клиентам, что держать рыбу в чаше - это жестоко. Мы считаем, что это наша обязанность - больше не давать потребителям такого выбора", - сказал Ламбо. Он добавил, что рыбам нужно достаточно места и чистой воды, что маленькие шарообразные водоемы сводят рыб с ума, и каждый, кто собирается завести аквариум, должен иметь хотя бы минимальное оборудование и опыт.

О проблеме круглых аквариумов люди знают уже давно. В одном из выпусков журнала Freshwater Aquaria за 1902 год в комментарии отмечалось, что "обычный стеклянный шар... не имеет никаких достоинств, кроме, пожалуй для тех, кому нравится, когда их несчастных пленников подвешивают на цепочке к потолку перед окном". В 1910 году биолог Хьюго Мулертт отметил, что "старомодный глобус для рыб - это самый плохой сосуд, который можно выбрать для содержания золотых рыбок в качестве домашних питомцев". Прошло более века, а старомодный глобус все еще продолжает существовать.

О благополучии аквариумных рыбок часто не задумываются, хотя торговля декоративными рыбками сегодня является многомиллиардной индустрией, легальная торговля которой оценивается в 15-20 миллиардов долларов в год.

Когнитивные способности рыб сильно недооценены, но по мере улучшения осведомленности и понимания жизни рыб доводы в пользу улучшения их благосостояния становятся все более весомыми, и движение в этом направлении, похоже, набирает обороты.

анонсы и реклама
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
2060 12Gb подешевела на 21000р
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Источники:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/raq.12624
https://www.reuters.com/article/us-france-goldfish-idAFKBN2JW0GO 

#биология #аквариумистика
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

Бактерии помогут в создании экологически чистых строительных материалов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Везучий майнер добыл Биткоинов на 17.7 миллионов рублей с помощью собранного на коленке ASIC
18
Илон Маск пообещал съесть гамбургер в прямом эфире, если McDonald’s начнёт принимать Dogecoin
12
Российские геймеры скупают игровые видеокарты со скидками до 36 000 р на фоне падения курса Эфира
244
Биткоин перешёл к росту, а эксперты РБК ожидают подорожания до $200 000 из-за тренда «buy the dip»
72
Известный майнер посоветовал не покупать видеокарты для майнинга Эфира из-за наступления криптозимы
70
В Geekbench AMD Ryzen 9 6900HX серьезно обошел предшественника, но оказался медленнее конкурента
11
Инсайдер подтвердил двухкратный рост производительности видеокарт RTX 40 в сравнении с RTX 30
130
Биткоин вернулся к росту, а аналитики Cryptonews ожидают сильного падения криптовалюты до $25 000
41
В Казахстане и Киргизии наблюдаются отключения электричества на фоне роста количества майнеров
44
Первые игровые тесты GeForce RTX 3050 продемонстрировали сильное отставание от Radeon RX 6600
32
28 смартфонов Huawei получат стабильную прошивку EMUI 12 до конца марта
2
Стоит ли покупать GeForce GTX 1080 Ti на вторичном рынке – лучшая геймерская видеокарта в тестах WG
52
Dogecoin потерял большую часть стоимости, а эксперты ожидают исчезновения мемных криптовалют
11
В преддверии релиза Dying Light 2 в первой части серии пройдёт новое игровое событие
7
Едва заметная разница между оригиналом и ремастером Life is Strange — в официальном видеоролике-сравнении
2
Астрономы утверждают, что Черных дыр во Вселенной в разы больше, чем песчинок на Земле
15
Партнёры AMD назвали сроки увеличения поставок и снижения цен на видеокарты
28
Анонсирована Daomei Village — польский «клон» Stardew Valley про деревню, императора и великое прощение
1
Бюджетные материнские платы для CPU Alder Lake появились в магазинах РФ – цены стартуют с 9000 р
30
Radeon RX 6500 XT vs Radeon RX 570 – лучшая бюджетная видеокарта или обычная пустышка в тесте Bk
14

Популярные статьи

Сказ о том, как я старый планшет андроидом прошивал (туда и обратно)
27
Отвечаем на вопрос - что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2022
13
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть третья
32
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Force WiFi
27
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 4
8

Сейчас обсуждают

Леди Яга
15:58
Preset - Custom, т.е. какие-то левые настройки
Стоит ли покупать GeForce GTX 1080 Ti на вторичном рынке – лучшая геймерская видеокарта в тестах WG
Андрей Ангарский
15:57
Крипта сгинь и исчезни ты зло. Не могу комп поиграть собрать из за этих х#исосов майнерских
Биткоин перешёл к росту, а эксперты РБК ожидают подорожания до $200 000 из-за тренда «buy the dip»
Александр Пономарев
15:53
замена i7-2600k на 5600X - дала ощутимый прирост старенькой 1080
Отвечаем на вопрос - что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2022
Кеша
15:53
2К средний 67фпс в 4К средний 37фпс что не как?
Стоит ли покупать GeForce GTX 1080 Ti на вторичном рынке – лучшая геймерская видеокарта в тестах WG
Леди Яга
15:51
Avg 67фпс и провалами до 24х при непонятно каких настройках ? Ты издеваешься ? О_О
Стоит ли покупать GeForce GTX 1080 Ti на вторичном рынке – лучшая геймерская видеокарта в тестах WG
Леди Яга
15:49
Среднее 77 с провалами до 26фпс. Не позорься - это за гранью комфортной игры
Стоит ли покупать GeForce GTX 1080 Ti на вторичном рынке – лучшая геймерская видеокарта в тестах WG
Хева Тант-Оглы
15:47
Это что за реклама какого-то гермафродита Дарья Александр Тем более у Дарьи Александр стоит везде предзаказ.
Цены на видеокарты NVIDIA RTX 3090 на Авито опустились ниже психологически важной отметки в 200 тысяч рублей
Alexander Rommel
15:47
Этот шизоид наплодил акков чтобы cpaть тут побольше.
Купивший GeForce RTX 3050 до анонса счастливчик не смог ею воспользоваться в полной мере
Alexander Rommel
15:45
Издательствам и энтузиастам прислали заранее.
Купивший GeForce RTX 3050 до анонса счастливчик не смог ею воспользоваться в полной мере
Manager
15:45
Я одного не пойму, Какой Шешенбек настоящий - ты или другой?
Цены на видеокарты NVIDIA RTX 3090 на Авито опустились ниже психологически важной отметки в 200 тысяч рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем