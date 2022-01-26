Ведущий французский поставщик аквариумов AgroBiothers Laboratoire больше не будет производить и продавать круглые аквариумы из-за опасений по поводу благополучия животных.

Крупный французский поставщик аквариумов компания AgroBiothers Laboratoire объявила, что прекращает продажу "классических" круглых аквариумов, поскольку они представляют угрозу для рыб, сводят их с ума и быстро убивают" .

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История содержания рыб (на пропитание или в качестве домашних любимцев) насчитывает тысячи лет. Чаще всего рыбу держат в аквариумах или прудах, но в какой-то момент аквариум стал довольно популярным, по крайней мере, для некоторых видов рыб. Точно неизвестно, когда была изобретён аквариум, но, согласно легенде, его впервые создала мадам дю Барри, любовница короля Людовика XV в XVIII веке. Независимо от того, правда это или нет, аквариумы получили широкое распространение в течение следующих двух столетий, особенно для бойцовых (Betta splendens - или петушков) и золотых рыбок (Carassius auratus).

Любители таких домашних водоемов считают, что раз эти рыбы занимают относительно малую площадь обитания в природе, то для них вполне достаточно небольшого аквариума. Но факты свидетельствуют об обратном.

Дело не только в том, что для рыб не хватает места (хотя и это должно быть достаточной причиной). Форма аквариумов тоже создает неблагоприятное соотношение площади поверхности и воздуха, и в круглом аквариуме как правило нет места для фильтра. Кроме того, круглый аквариум искажает поле зрения животного и из него довольно легко выпрыгнуть, так как они часто не закрыты покровным стеклом.

Огромный аквариум для золотых рыбок Carassius Auratus



"Люди импульсивно покупают золотую рыбку для своих детей, но если бы они знали, какая это пытка, они бы не стали этого делать. Движения по кругу в маленьком объеме воды сводят рыбок с ума и быстро их убивают", - сказал агентству Reuters генеральный директор компании AgroBiothers Матье Ламбо. Компания, один из ведущих продавцов аквариумов, объявила, что больше не будет продавать круглые аквариумы.

В здоровых условиях золотые рыбки могут прожить до 30 лет и даже больше, но в шарообразных аквариумах они редко доживают до одного года. Германия и некоторые другие страны запретили продажу круглых аквариумов, но в большинстве стран (включая Францию и США) нет соответствующей законодательной базы. Ламбо сказал, что компания ведет разъяснительную работу среди клиентов, но на данный момент они просто отказываются предлагать такие аквариумы - хотя спрос на них существует. В предыдущие годы компания продавала около 50 000 круглых аквариумов в год.

Введение в уход за бойцовыми рыбками (Betta splendens)



"Это французский анахронизм, поэтому мы и решили отказаться. Мы не можем объяснять всем нашим клиентам, что держать рыбу в чаше - это жестоко. Мы считаем, что это наша обязанность - больше не давать потребителям такого выбора", - сказал Ламбо. Он добавил, что рыбам нужно достаточно места и чистой воды, что маленькие шарообразные водоемы сводят рыб с ума, и каждый, кто собирается завести аквариум, должен иметь хотя бы минимальное оборудование и опыт.

О проблеме круглых аквариумов люди знают уже давно. В одном из выпусков журнала Freshwater Aquaria за 1902 год в комментарии отмечалось, что "обычный стеклянный шар... не имеет никаких достоинств, кроме, пожалуй для тех, кому нравится, когда их несчастных пленников подвешивают на цепочке к потолку перед окном". В 1910 году биолог Хьюго Мулертт отметил, что "старомодный глобус для рыб - это самый плохой сосуд, который можно выбрать для содержания золотых рыбок в качестве домашних питомцев". Прошло более века, а старомодный глобус все еще продолжает существовать.

О благополучии аквариумных рыбок часто не задумываются, хотя торговля декоративными рыбками сегодня является многомиллиардной индустрией, легальная торговля которой оценивается в 15-20 миллиардов долларов в год.

Когнитивные способности рыб сильно недооценены, но по мере улучшения осведомленности и понимания жизни рыб доводы в пользу улучшения их благосостояния становятся все более весомыми, и движение в этом направлении, похоже, набирает обороты.

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Источники:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/raq.12624

https://www.reuters.com/article/us-france-goldfish-idAFKBN2JW0GO