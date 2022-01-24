Исследователи разработали тесты с использованием нанотел для обнаружения всех известных и неизвестных видов вируса Эбола. Для изготовления таких нанотел исследовательская группа использовала антитела южноамериканских лам

В последнее время много говорят о нанотелах, в основном в связи с их использованием для лечения коронавируса. В мае 2021 года исследователи разработали на основе нанотел ингалируемый препарат, который может служить профилактическим и лечебным средством против вируса COVID-19. Несмотря на то, что лечение все еще находится на ранней, доклинической стадии, оно дает надежду на то, что учёные смогут коренным образом изменить способ профилактики распространения опасных заболеваний.

3D-иллюстрация вируса Эбола с эритроцитами. ACS Infect. Dis. реклама

В августе 2021 года исследователи разработали новые нанотела, способные блокировать коронавирусную инфекцию и переводить спайк-белки в спящий режим. Говоря простым языком, коронавирус, вызывающий COVID-19, проникает в клетки человека-хозяина с помощью своего спайк-белка и рецепторов клетки-хозяина. Новые синтетические нанотела способны остановить этот процесс.

Сейчас исследователи работают над тестами для выявления всех известных и пока неизвестных вариантов вируса Эбола. Они разработали одноименные антитела, (известные как нанотела), для использования против пяти разновидностей Эболы, а затем применили эти же тесты для идентификации шестого вида, который до настоящего времени был не известен.

Южноамериканская лама. По мнению исследователей, антитела ламы могут оказать большую помощь в лечении вирусной инфекции. Alexandre Buisse/Wikimedia Commons

"Такой подход к поиску устойчивых антител, которые могут быть использованы против различных видов вируса, имеет большое значение", - сказал Дэниел Бауш, директор по новым угрозам и глобальной безопасности здравоохранения некоммерческого Фонда инновационной диагностики.

Для синтеза нанотел исследовательская группа использовала южноамериканских лам. Учёные ввели нескольким ламам белки пяти известных вирусов Эбола. Затем выделили и секвенировали антитела, которые организмы животных выработали в качестве ответной реакции.

Благодаря полученным результатам ученые смогли выделить два антитела, прочно связанные со всеми пятью нуклеопротеинами, что позволило разработать новые нанотела, способные обнаруживать все разновидности вирусов Эбола. На следующем этапе этого эксперимента ученые попытаются ответить на вопрос, можно ли усовершенствовать эти нанотела таким образом, чтобы их можно было использовать не только в диагностических тестах, но и при создании эффективных противовирусных препаратов.

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Источники:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsinfecdis.1c00478

https://cen.acs.org/biological-chemistry/infectious-disease/Nanobody-test-detects-known-species-Ebola-virus/100/web/2022/01