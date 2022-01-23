На сегодняшний день компания уже переработала 103 тонны пластиковых отходов, а к 2030 году планирует довести этот показатель до 100 миллионов тонн.

Хотя многие люди вносят посильную лепту в сортировку мусора большая его часть в конечном итоге не перерабатывается. По данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), из 267,8 млн тонн твердых бытовых отходов, произведенных американцами в 2017 году, только 94,2 млн тонн были переработаны или компостированы. То есть всего было переработано лишь 8% пластика, говорится в том же докладе.

Фото предоставлено компанией ByFusion реклама

Существует множество причин такого безрадостного положения дел. До недавнего времени США экспортировали 16 миллионов тонн пластика, бумаги и металлических отходов в Китай, по сути, передав большую часть переработки отходов на аутсорсинг, переложив ответственность на другие страны. Часть этих отходов сжигалась в Китае, чтобы обеспечить топливом бурно развивающийся производственный сектор. При этом в атмосферу выбрасывались токсичные вещества, а все остальное оказывалось в сельской местности или океане, загрязняя воду, уничтожая сельскохозяйственные культуры и влияя на здоровье людей. Но с 2018 года Китай запретил импорт значительной части пластика и других подобных отходов, которые не соответствовали новым жестким стандартам экологической безопасности. Без китайского рынка сбыта пластиковых отходов индустрия переработки отходов в США стала испытывать острый недостаток инфраструктуры.

Фото предоставлено компанией ByFusion

Более того, переработка пластика являлась бы серьезной проблемой даже при наличии в США хорошей инфраструктуры по утилизации и последовательной федеральной стратегии. В настоящее время принятие решений о переработке находится в руках представителей 20 000 муниципалитетов, каждый из которых сам решает, перерабатывать ли им отходы и каким образом это делать. Мусор или пищевые отбросы помещенные не в тот контейнер, могут помешать переработке больших партий отходов, в результате чего их приходится сжигать или выбрасывать на свалки.

Фото предоставлено компанией ByFusion

ByFusion, стартап из Лос-Анджелеса, хочет превратить эту проблему в возможность. Компания производит огромные машины под названием Blockers, которые спрессовывают куски пластика в стандартные строительные блоки под названием ByBlocks. Каждый блок ByBlocks имеет размеры 16x8x8 дюймов и выпускается в трех вариантах: ровный, формованный с пазами, чтобы их можно было соединять между собой и в виде комбинации этих вариантов. По данным Fast Company, ByBlocks приблизительно на 10 фунтов или 4,5 кг легче, чем обычный пустотелый цементный блок.

Небольшая конструкция, построенная с помощью ByBlocks. Credit: ByFusion.

Из-за своей дешевизны и долговечности пластик широко используется во всем мире. Но когда срок службы изделий из пластика подходят к концу эти же свойства становятся большой проблемой. Но где еще ценятся долговечность и низкая стоимость материалов? Правильно, в строительной отрасли.

Практически любой вид пластика, за исключением пенополистирола, может быть спрессован в ByBlock. "Вы можете пообедать, бросить в установку остатки пластика, сделать блок, а затем вставить его в стену ", - рассказала Fast Company Хайди Куява, которая основала компанию ByFusion в 2017 году.

То же сооружение после покраски и декорирования. Credit: ByFusion.

Единственным существенным недостатком ByBlocks является то, что они разрушаются под воздействием солнечного света, но эту проблему можно легко решить, покрыв поверхность блоков краской или другим материалом, устойчивым к атмосферным воздействиям. Такой подход был продемонстрирован в городе Бойсе, штат Айдахо, где бытовые пластиковые отходы (продуктовые пакеты, пузырчатая пленка, контейнеры из-под фаст-фуда и т.д.) были превращены в строительные блоки, из которых было построено небольшое здание в местном парке.

ByFusion ByBlock



С начала своей деятельности компания ByFusion переработала более 100 тонн пластика, поставив перед собой амбициозную цель - увеличить объем переработки до 100 миллионов тонн к 2030 году. На данный момент в Лос-Анджелесе есть только одно полноценное производство, которое может перерабатывать 450 тонн пластика в год. Однако стартап заключил партнерские соглашения с муниципалитетами городов Тусон и Бойсе и планирует выйти на рынки других регионов страны. Цель - иметь установку Blocker в каждом городе США, где они могут быть интегрированы в существующие муниципальные предприятия по переработке отходов или даже управляться корпорациями, которые хотят перерабатывать свои отходы на месте.

Ознакомьтесь с возможностями работы с блоками ByBlock. Credit: ByFusion.



Миссия конечно замечательная, но при цене в 1,3 миллиона долларов за самую большую установку Blocker, многим заинтересованным сторонам такое решение может оказаться не по карману. С другой стороны, утилизация пластика всегда связана с определенными, зачастую скрытыми, расходами, поэтому если ничего не предпринимать, то со временем проблема может только усугубиться.

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Источники:

https://www.byfusion.com/

https://www.fastcompany.com/90714272/this-startup-is-turning-non-recyclable-plastic-into-building-blocks-fit-for-construction