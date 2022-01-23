Цель разработчиков нового инструмента - не заменить стоматологов, а выявить пациентов из группы риска

Существуют различные зубные щетки, оснащенные камерами, которые позволяют пользователям видеть, насколько хорошо они чистят зубы, но модель Zaamigo предлагает гораздо больше возможностей. Она использует искусственный интеллект для анализа сделанных ею фотографий, чтобы следить за здоровьем зубов и десен владельца.

реклама

Устройство Zaamigo - внешне похожее на обычную электрическую зубную щетку - продается всего за 100 долларов США. Zaamigo

Одноименное устройство, разработанное компанией Zaamigo, созданной на основе результатов исследований Федерального института технологий в Цюрихе, имеет форм-фактор электрической зубной щетки, но предназначено не для чистки зубов. Вместо вращающихся щетинок в нем установлена крошечная водонепроницаемая цифровая камера, окруженная восемью светодиодами.

После чистки зубов обычной зубной щеткой стороннего производителя пользователь помещает в рот головку Zaamigo и с ее помощью делает в общей сложности шесть фотографий верхних и нижних зубов.

Примеры снимков зубов, сделанных прибором Zaamigo. Zaamigo

Эти снимки по беспроводной связи передаются в приложение iOS на iPhone или iPad, где алгоритмы, основанные на искусственном интеллекте, проверяют наличие пигментных пятен, воспаленных десен и скоплений кальция ( так называемого зубного камня). Алгоритмы были разработаны группой экспертов-стоматологов, которые проанализировали базу данных из тысяч снимков, сделанных Zaamigo, и определили проблемные места на каждом из них.

В зависимости от обнаруженных нарушений приложение либо подскажет пользователю, как улучшить технику чистки зубов щеткой или зубной нитью, либо посоветует посетить стоматолога. И хотя Zaamigo предназначен в основном для обычных потребителей, некоторые стоматологи уже используют это устройство в своих клиниках.

Следует отметить, что в настоящее время технология не способна обнаружить кариес. Разработчики надеются, что такая функция станет возможной по мере дальнейшего развития искусственного интеллекта, наряду с возможностью выявления таких проблем, как пародонтоз или бруксизм - скрежет зубами по ночам.

Если вас это заинтересовало это устройство, его можно приобрести уже сейчас по цене 100 долларов США. Демонстрация прибора показана в видеоролике ниже.

Zaamigo: проверьте свои зубы сами. Как это работает. Обследуйте свои зубы в течение всего двух минут! Это интраоральная камера, очень простая в использовании.

анонсы и реклама -37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> 2060 12Gb подешевела на 21000р Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Источники: ETH Zurich, Zaamigo

https://zaamigo.com/

https://ethz.ch/en/industry/industry/news/data/2022/01/a-friend-for-your-teeth.html