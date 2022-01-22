Несмотря на огромный научный и коммерческий интерес, ученые до сих пор не нашли эффективного способа остановить выпадение волос, не говоря уже о том, чтобы обратить его вспять. Конечно, на рынке представлено огромное количество средств, утверждающих обратное, но подавляющее большинство из этих средств - просто содержат змеиный жир, а некоторые и вовсе только оттягивают неизбежное. Несмотря на огромные неудачи и разочарования, ученые продолжают искать новые пути решения этой "волосяной" проблемы. Последнее исследование было проведено американской компанией dNovo, которая использовала перепрограммированные стволовые клетки для выращивания человеческих волос на коже мышей.
Выращивание волос из стволовых клеток
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По данным Американской ассоциации против облысения (да, да есть и такая), к 35 годам две трети мужчин замечают, что их шевелюра утрачивает свою пышность, по крайней мере, частично. В возрасте 50 лет уже около 85% мужчин сталкиваются со значительным облысением. И хотя принято считать, что облысение затрагивает в основном мужчин, женщины тоже подвержены этой неприятной проблеме. Фактически, около 40% людей, страдающих от выпадения волос, составляют женщины.
Волосяные фолликулы, представляющие собой туннелеобразные структуры в наружном слое кожи, из которых прорастают волосяные стержни, удивительно сложны. В них происходит молекулярное взаимодействие между несколькими типами клеток. Все мы рождаемся с определенным количеством волосяных фолликулов, и если фолликул исчезает, то он исчезает навсегда.
Однако волосяные фолликулы все-таки способны к регенерации, естественным образом переходя от фазы роста к фазе покоя в процессе, стимулируемом стволовыми клетками. Во время фазы роста стволовые клетки активизируются и регенерируют волосяной фолликул, в результате чего происходит рост волос. В фазе покоя стволовые клетки “засыпают”, и в этот период волосы легче выпадают. В процессе выпадения волос стволовые клетки находятся в состоянии покоя и не восстанавливают новые ткани.
Американский исследовательский стартап создал волосяные фолликулы путем генетического перепрограммирования обычных клеток (например, кровяных или жировых клеток) в универсальные стволовые клетки, которые теоретически могут образовывать любой тип ткани. В качестве демонстрации исследователи пересадили фолликулообразующие стволовые клетки на кожу грызунов, из которых впоследствии проросли волосяные стержни.
В будущем результаты подобных исследований могут привести к созданию терапии регенерации фолликулов с использованием стволовых клеток, полученных из собственных тканей пациента. Как вариант, волосяные стержни, выращенные на мышах, могут быть трансплантированы на кожу головы пациента, подобно тому, как при обычной пересадке волос пересаживаются полоски кожи содержащие волосяные луковицы. Учитывая, что волосяные фолликулы получены из собственных клеток пациента, риск отторжения минимален.
Компания Stemson Therapeutics, расположенная в Сан-Диего, разработала аналогичную терапию, которая позволяет клонировать волосяные фолликулы из стволовых клеток и имплантировать их вокруг спящих фолликулов человека.
Как для мужчин, так и для женщин потеря волос может стать причиной значительного эмоционального стресса. Но прежде чем вы начнете радоваться результатам данных экспериментов, есть кое-какие нюансы. Все исследования стволовых клеток для регенерации волос являются предварительными, и существует множество проблем, которые необходимо преодолеть, чтобы перевести многообещающие лабораторные результаты в безопасную, работающую терапию для использования человеком. А на это могут уйти годы.
MIT Technology Review взял интервью у Джеффа Гамильтона, генерального директора AbbVie, фармацевтической компании, которая инвестировала в разработку собственной технологии формирования волос из перепрограммированных стволовых клеток. Генеральный директор биотехнологической компании подчеркнул, что практически каждой компании в этой отрасли предстоит провести еще множество исследований.
"Мы видели так много специалистов, которые приходили и говорили, что у них есть решение. Такое часто случается в области лечения волосяного покрова, и поэтому я должен обратить на это внимание", - говорит он. "Мы пытаемся показать миру, что мы настоящие ученые и что это рискованно до такой степени, что я не могу гарантировать, что это сработает".
Источники:
https://www.technologyreview.com/2022/01/18/1043751/bald-lab-grown-hair-cells/
https://www.theatlantic.com/health/archive/2019/07/hair-for-all/594826/