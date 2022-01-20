Новая тайваньская солнечная электростанция "Sun Rock" будет производить 1 миллион кВт/ч в год

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Крупнейшая голландская компания приступила к реализации масштабного проекта, призванного сделать город экологически устойчивым. Назвав проект Sun Rock, компания MVRDV сообщила о намерениях построить здание, практически полностью облицованное фотоэлектрическими элементами и способное вырабатывать порядка 1 млн. кВт/ч экологичной электроэнергии в год, сообщает официальный сайт компании.

Устойчивые энергогенерирующие возможности Sun Rock делают это сооружение не только центром эксплуатации и техобслуживания; в концепции умело сочетаются утилитарные помещения здания с рядом галерейных пространств. Таким образом, здание также является важным инструментом коммуникации для Taipower, чтобы публично продемонстрировать свои амбиции в отношении более экологичного будущего. Источник: MVRDV реклама

Что особенно важно, в случае успешной реализации проекта, он сможет даже подавать избыточную энергию в городскую сеть. Это заставляет задуматься о том, что целые кварталы офисных и жилых зданий также могут стать источниками энергии в мире будущего. Планируется, что проект будет запущен к 2024 году.

Тайваньская " Sun Rock" будет поставлять излишки электричества в энергосеть города

Государственная энергетическая компания Тайваня Taipower построила "Солнечную скалу", рассчитывая использовать ее как туристический комплекс, а также как центр по обслуживанию и ремонту оборудования, работающего на возобновляемой энергии. Но самой яркой и впечатляющей особенностью предстоящего проекта является фасад здания, который будет почти полностью покрыт солнечными панелями (технология предусматривает наличие вентиляционных каналов и окон для естественного обмена светом и воздухом). Но 1 миллион кВт/час - это очень много: что средняя семья потребляет примерно 10 000 кВт/час электроэнергии в год, и эта цифра возрастет еще до завершения строительства Sun Rock.

Фасад здания максимально использует солнечный потенциал благодаря ряду специальных механизмов, которые поддерживают фотоэлектрические панели (совмещенные с окнами, где это необходимо) на их поверхности. Угол наклона регулируется на всех участках фасада. Источник: MVRDV

"Количество солнечного света на месте строительства нового объекта компании Taipower достаточно велико в течение всего года, поэтому округлая форма "Солнечной скалы" спроектирована таким образом, чтобы наиболее эффективно использовать солнечный потенциал", - говорится в сообщении компнии MVRDV. "Максимальное использование солнечного фасада обеспечивается многочисленными механизмами, поддерживающими фотоэлектрические модули на его поверхности. Кроме того, для оптимального использования потенциала солнечных аккумуляторов при генерации энергии, угол наклона этих механизмов автоматически корректируется по всей поверхности здания".

Изначально фотоэлектрические батареи обеспечат производство 1 млн киловатт-часов чистой энергии в год, а будущем этот показатель увеличится до 1,7 млн кВтч. Источник: MVRDV

Показатели генерации электроэнергии в реальном времени

Благодаря новой технологии здание будет рассчитано на установку не менее 4 000 квадратных метров фотоэлектрических панелей, которые смогут ежегодно вырабатывать около 1 миллиона киловатт-часов чистой энергии. Такое "количество энергии эквивалентно сжиганию 85 тонн сырой нефти", - добавили представители компании, подчеркнув, что здание будет полностью автономным.

Дальнейшая оптимизации и доработка проекта позволит увеличить количество фотоэлектрических панелей и достичь генерации энергии в объёме 1,7 миллиона кВт/час в год. Это позволит снабдить энергосистему города еще большим количеством энергии.

На втором этаже будут отображаться показатели генерируемой энергии в режиме реального времени. Источник: MVRDV

Само здание будет занимать огромную площадь - почти 13 000 квадратных метров, где разместятся склады, сервисные центры и офисные помещения. На первом этаже будет располагаться галерея, где посетители могут проследить за процессами, протекающими в центре автономного технического обслуживания, а также увидеть гигантские элементы турбин, солнечных батарей и многое другое.

В центральной части комплекса будет расположен " Зал Данных", где в реальном времени будет отображаться информация о работе компании Taipower и объемах вырабатываемой ею электроэнергии полученной с использованием возобновляемых источников. На втором этаже находится галерея, из которой открывается вид на производственные помещения, позволяя публике вблизи рассмотреть машины, обеспечивающие устойчивое развитие энергетики, от солнечных батарей до массивных лопастей ветряных турбин. Еще один зал будет расположен на последнем ярусе, а на уровне крыши, под куполом из фотоэлектрических батарей, будет терраса с зелеными насаждениями для отдыха посетителей и офисы сотрудников Taipower.

Литовским исследователям удалось разработать высокоэффективные солнечные аккумуляторы с коэффициентом эффективности 21,4 процента на основе относительно дешевого минерала перовскита. Солнечные элементы созданные по новой технологии, позволят значительно повысить уровень использования "зеленой" энергии во всем мире, и теперь специалистам удалось значительно оптимизировать технологический процесс.

Исследователи университета Аделаиды, Австралия создали прототипы невероятно мощных квантовых аккумуляторов. Благодаря эффекту сверхпоглощения или молекулярной интерференции используемой в новой технологии: чем больше размеры квантовых батарей тем быстрее происходит процесс зарядки.

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Источник: https://www.mvrdv.nl/projects/754/sun-rock