Искусственная поджелудочная железа, разработанная группой исследователей из Кембриджа, помогает защитить очень маленьких детей с диабетом 1 типа в наиболее уязвимый период их жизни. Новая система безопасна и более эффективна в управлении уровнем сахара в крови по сравнению с существующими технологиями.

Лечение диабета 1 типа - это сложное испытание, которое включает в себя забор проб крови из пальца и инъекции инсулина для поддержания уровня глюкозы. Но технология создания "искусственной поджелудочной железы" обещает в корне изменить ситуацию. Ученые из Кембриджского университета уже более десяти лет исследуют перспективы этой технологии и сегодня сообщили о многообещающих результатах испытаний на маленьких детях, где их метод показал " революционные" результаты.

Приложение для смартфона, разработанное исследователями Кембриджского университета, должно значительно облегчить процесс лечения диабета 1 типа. minervastock/Depositphotos реклама

Еще в 2020 году ученые Кембриджского университета выпустили первое в мире лицензированное, доступное к загрузке приложение для смартфонов с искусственной поджелудочной железой для лечения диабета 1 типа. Как и другие разрабатываемые технологии искусственной поджелудочной железы, идея заключается в том, чтобы выполнять роль данного органа у больных диабетом, когда он уже не в состоянии вырабатывать инсулин, необходимый для усвоения глюкозы из крови.

Разработанное командой приложение для смартфона CamAPS FX работает с монитором глюкозы и помпой, используя сложный алгоритм для определения того, когда пользователю требуется инсулин, и доставки его по мере необходимости. Недавно опубликованное исследование было направлено на изучение того, как технология может помочь маленьким детям, у которых лечение диабета 1 типа является особенно проблематичным из-за нерегулярного питания и повышенной физической активности, а также высокой вариабельности количества инсулина, которое им требуется.

В данном эксперименте приняли участие 74 малыша с диабетом 1 типа в возрасте от одного года до семи лет. Все испытуемые на протяжении 16 недель пользовались системой искусственной поджелудочной железы CamAPS FX. В дальнейшем была использована современная технология, называемая помповой инсулинотерапией, при которой родители следят за уровнем глюкозы у ребенка и вручную регулируют подачу инсулина через помпу, и тоже в течение 16 недель. Это позволило ученым сравнить эффективность обеих технологий.

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"Система CamAPS FX на основе прошлых наблюдений делает прогнозы о том, что, по ее мнению, может произойти дальше", - объясняет автор исследования профессор Роман Ховорка. " Система определяет, сколько инсулина требуется ребенку в день и как этот показатель меняется в разное время суток. Затем он использует эти данные для корректировки уровня инсулина, чтобы добиться идеального уровня сахара в крови. За исключением времени приема пищи, процесс полностью автоматизирован, поэтому родителям не нужно постоянно следить за уровнем сахара в крови ребенка".

При использовании устройства CamAPS FX дети провели в заданных пределах уровня глюкозы 71,6 процента своего дня, что примерно на девять процентов, или на 125 минут, выше, чем в контрольной группе. Кроме того, уровень сахара в крови у детей повышался лишь в 22,9% случаев, что на девять процентов ниже, чем в контрольной группе. Средний уровень сахара в крови детей также был значительно меньше, что существенно снижало риск развития у них осложнений, связанных с диабетом.

"Очень маленькие дети чрезвычайно уязвимы к изменениям уровня сахара в крови", - сказала доктор Джулия Уэйр, главный автор исследования. " Повышенный уровень, в частности, может иметь долгосрочные последствия для развития их мозга. Кроме того, диабет в этой возрастной группе очень сложно лечить, что создает огромное бремя для семей". Система CamAPS FX позволила улучшить ситуацию по нескольким показателям, включая гипергликемию и средний уровень сахара в крови, без увеличения риска развития гипоксии. Ожидается, что это окажет существенную помощь детям, которые его используют".

В этом исследовании впервые доказана эффективность системы CamAPS FX у очень маленьких детей в течение нескольких месяцев, и родители описывают ее как стратегию "изменившую жизнь". В настоящее время эта технология доступна в некоторых больничных учреждениях Великобритании, но ученые надеются, что, продолжая доказывать свою эффективность в ходе подобных испытаний, она сможет изменить жизнь все большего числа людей на планете, страдающих от этого заболевания.

"От первых клинических испытаний наших алгоритмов до сегодняшних результатов прошло более десяти лет, но благодаря самоотверженности моей команды и поддержке всех детей и членов их семей, принявших участие в наших исследованиях, это принесло свои плоды", - сказал Ховорка. "Мы уверены, что наша искусственная поджелудочная железа изменит жизнь в семьях с маленькими детьми, страдающими диабетом 1 типа".

Исследование было опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.

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Источники:

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2111673

https://medicalxpress.com/news/2022-01-artificial-pancreas-life-changing-young-children.html