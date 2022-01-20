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RMIT: Новая технология декарбонизации мгновенно преобразует углекислый газ в твердый углерод
Исследователи разработали новый интеллектуальный и сверхэффективный способ улавливания углекислого газа и преобразования его в твердый углерод, что поможет ускорить процесс декарбонизации в тяжелой промышленности.
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Исследователи из Мельбурнского королевского технологического института разработали новый метод быстрого преобразования углекислого газа в твердый углерод, который можно хранить неограниченное время или превращать в полезные материалы. Технология работает путем пропускания CO2 через трубку из жидкого металла, и она разработана таким образом, чтобы ее можно было легко интегрировать в источник выбросов.

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Карма Зурайци, ведущий автор исследования, держит флакон с жидким металлическим катализатором. Жидкий металл лежит в основе новой технологии утилизации углекислого газа.  RMIT University

 

Сокращение выбросов углекислого газа имеет решающее значение для будущего планеты, и основная часть этой задачи может включать поиск способов его улавливания в месте выброса. Разрабатываемые в настоящее время методы включают фильтрацию газа через абсорбирующие материалы, такие как магнитные губки, мембраны, похожие на пузырьки, цеолитную пену или материалы из глины или даже кофейной гущи.

Новая разработка команды RMIT использует жидкий металл, в частности эвтектический галлий-индиевый сплав (EGaIn), который нагревается до температуры от 100 до 120 °C (212-248 °F). Затем в смесь впрыскивается углекислый газ, и по мере подъема пузырьков молекулы CO2 расщепляются на хлопья твердого углерода. Они всплывают на поверхность, что позволяет легко их собрать.

Команда говорит, что конструкцию системы будет относительно легко масштабировать и внедрить в местах выбросов. Реакция протекает быстро и эффективно, а тепло, необходимое для ее осуществления, также относительно невелико и может быть получено из возобновляемых источников. Все это является значительным усовершенствованием предыдущей работы команды, которая предусматривала больше рутинной работы.

Но, пожалуй, самым большим преимуществом является то, что конечным результатом является твердый углерод. Многие другие формы улавливания углерода сохраняют его в виде газообразного CO2, который сложнее хранить и транспортировать, а также он склонен к утечке обратно в воздушную среду. Даже попытки спрятать его под землей, где он может превратиться в твердую породу в течение нескольких лет, не являются надежными, поскольку значительная его часть останется в виде газа, готового вырваться обратно, если герметичность будет нарушена.

Твердый углерод, с другой стороны, стабилен, и его можно хранить более или менее бесконечно долго без риска утечки. Команда говорит, что его можно снова захоронить или, что более перспективно, использовать в других промышленных целях, например, для изготовления бетона. Следующие шаги команды - это масштабирование системы до модульного прототипа размером с морской контейнер.

Исследование было опубликовано в журнале Energy & Environmental Science, а команда демонстрирует технологию на видео ниже.

Жидкий металл мгновенно преобразует CO2 в твердый углерод | RMIT University

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Источники:
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/ee/d1ee03283f/unauth
https://www.rmit.edu.au/news/media-releases-and-expert-comments/2022/jan/decarbonisation-tech

#rmit #углерод
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