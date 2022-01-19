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Ученые хотят отправить зонд, чтобы догнать загадочный космический объект Оумуамуа к 2054 году
Первоначально объект считался кометой, но потом был переклассифицирован в астероид, но некоторые ученые считают, что это межзвездный корабль
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Оумумуа, первый наблюдаемый межзвездный объект пролетающий через нашу Солнечную систему, может быть инопланетным космическим кораблем, но может быть просто сигарообразным астероидом. И если бы пробыл в нашей части галактики достаточно долго, возможно, нам удалось бы разгадать его тайну.

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В то время как многие представители научного сообщества смирились с тем, что никогда не узнают истинного ответа, другая команда разработала амбициозный план по отправке зонда, который должен догнать загадочный космический объект, удаляющийся все дальше и дальше от Земли

Впечатление художника о космическом аппарате 'Oumumua' . Maciej Rebisz/Инициатива межзвездных исследований

В погоне за "экстраординарным" Оумумуа

После того, как 19 октября 2017 года Оумумуа был обнаружен в ходе исследования околоземных объектов в рамках проекта Pan-STARRS1, астрономы отметили несколько аномалий, которые означали, что объект не похож на обычные астероиды, наблюдаемые в нашей Солнечной системе.

Например, вскоре после того, как Оумумуа был впервые замечен, он изменил скорость, отклонившись от первоначально спрогнозированного маршрута. Странный объект также не оставлял за собой следов обломков. Астрофизик из Гарварда, профессор Ави Лоеб, и его команда предположили, что Оумуамуа - это межзвездный космический корабль пришельцев или, по крайней мере, его фрагмент.

Необходимы ли для выяснения природы межзвездного объекта 1I/Оумуамуа стационарные наблюдения с помощью космического аппарата?  GETTY

 

Сейчас Оумуамуа находится за пределами досягаемости наших самых мощных телескопов, но все эти аномалии настолько удивительны, что их просто необходимо исследовать.

Сейчас Оумуамуа находится за пределами досягаемости наших самых мощных телескопов, но все эти аномалии настолько удивительны что их просто необходимо исследовать. Именно поэтому команда из Initiative for Interstellar Studies (I4IS) опубликовала новый документ, в котором изложила свои планы по проекту " Project Lyra" - миссии, которая отправит зонд на солнечных парусах, чтобы догнать и исследовать 'Оумумуа', прежде чем он будет навсегда для нас потерян.

" Среди теорий, объясняющих природу объекта 1I/Оумуамуа, были фрактальный агрегат пыли, водородный айсберг, азотный айсберг, инопланетный солнечный парус, фрагменты планеты, разрушенной приливными силами, и так далее", - пишут авторы статьи. "Все эти версии объединяет одна общая черта - они необычны".

Иллюстрация Оумуамуа. Источник: ESA/Hubble, NASA, ESO, M. Kornmesser

Миссия на солнечном парусе с гравитационным ускорением от Юпитера

В новой статье говорится, что миссия может стартовать в начале 2028 года и достичь Оумумуа, исходя из ее скорости и направления движения, когда она покидала нашу Солнечную систему, в 2050-2054 годах. В течение первых четырех лет чтобы обеспечить гравитационное воздействие, аппарат дважды обогнет Землю, один раз Венеру и Юпитер, после чего отправится к загадочному космическому объекту.

Технология солнечного паруса, работоспособность которой была доказана в ходе экспериментальной миссии LightSail 2, проведенной Планетарным обществом, позволит снабдить зонд энергией на пути к Оумумуа. Вместе с тем, в миссии будет использоваться фотонный парус, частично питаемый лазером с Земли, в соответствии с концепцией Breakthrough Starshot для зонда на световом парусе, который сможет достичь ближайшей к нам звездной системы Альфа Центавра в течение двух десятилетий после запуска.


Концепция светового паруса Breakthrough Starshot может достичь Альфы Центавра за 20 лет. Источник: Breakthrough Initiatives

 

Несмотря на то, что другие команды тоже выдвигали предложения о полетах к Оумумуа, большинство из них предполагало использование маневра Оберта вокруг Солнца. Другими словами, когда зонд начнет падать в гравитационный колодец Солнца, он включит свои двигатели, что придаст ему огромное ускорение. Поскольку для этого потребуется мощный экран для защиты от солнечного тепла и радиации, команда I4IS предложила вместо этого использовать маневр Оберта вокруг Юпитера. "Миссия будет гораздо больше похожа на существующие межпланетные миссии", - объясняют авторы. Однако дата запуска должна быть назначена не ранее февраля 2028 года из-за текущего расположения Юпитера на орбите.

С момента наблюдения Оумумуа был обнаружен еще один межзвездный объект, названный C/2019 Q4 (Borisov). В отличие от Оумумуа, комета оказалась более похожа на обычные космические камни, наблюдавшиеся на протяжении всей истории. Поэтому тем более необходимо срочно отправиться в погоню за Оумуа и раскрыть все его тайны. Ну это, конечно, если он уже не отправился к ближайшему космодрому.

Аналогичную миссию планирует запустить в августе 2022 года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США. Проект NASA Psyche отправится к главному поясу астероидов исследования богатого металлами одноименного астероида 16 Psyche.

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Источники: https://www.forbes.com/sites/jamiecartereurope/2022/01/18/nasa-to-oumuamua-the-new-22-year-mission-to-the-extraordinary-object-said-to-be-an-alien-solar-sail/

#оумуамуа
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