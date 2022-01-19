Дискуссия об исследовании открытых данных в итальянском Сенате, проходившее в присутствии нобелевского лауреата, подверглось Zoom-бомбардировке со стороны недоброжелателей, включивших воспроизведение неподобающего контента, сообщило издание Vice.
реклама
Zoom-бомбинг - это термин, используемый для обозначения незваных участников телеконференции, которые размещают неуместный и часто непристойный контент, нарушая ход обсуждения. Во время пандемии число таких случаев выросло наряду с увеличением популярности телеконференций. В августе 2020 года СМИ сообщали, что судебное заседание по делу предполагаемого хакера из Twitter также подверглось Zoom-бомбардировке, а растущее число инцидентов заставило многие организации запретить использование этой услуги.
В связи с этим компания Zoom повысила уровень безопасности своих сервисов, требуя от пользователей использовать новые пароли для каждого совещания, тем самым ограничивая нежелательные вторжения. Однако все эти средства защиты оказались взломаны еще раз на слушаниях, проводимых Сенатом Италии.
Согласно информации, предоставленной Vice, на слушаниях присутствовали некоторые видные политические лидеры, а также сотрудники исследовательских и научных организаций страны. Джорджио Паризи, получивший Нобелевскую премию по физике в 2021 году, также был среди участников дискуссии по открытым данным.
Через несколько секунд на экране появилась 3D-сцена непристойного содержания, с персонажем из Final Fantasy. Организатор встречи быстро понял, что происходит, и удалил незваного участника. Сенатор, Мария Лаура Мантован, присутствовавшая на слушаниях, позже сообщила об инциденте в полицию.
Неизвестно, кто был злоумышленником и каковы его мотивы. И хотя это может показаться шалостью, Zoom-бомбинг стал помехой для многих школ, высших учебных заведений, которые использовали онлайн-режим обучения в целях сокращения физических контактов во время пандемии. Он также применялся для срыва программ выздоровления наркоманов, о чем сообщила газета New York Post, а также как установило Федеральное бюро расследований, использовался для показа контента, связанного с жестоким обращением с детьми.
Источник: https://www.vice.com/en/article/z3nzq3/final-fantasy-porn-interrupts-italian-senate-zoom-event