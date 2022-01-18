Группа криптоинвесторов Spice DAO потратила $3 млн на редкую версию "Дюны" для создания NFT и мультсериала, но не приобрела на неё авторские права.

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Группа криптоинвесторов Spice DAO потратила миллионы долларов на покупку редкой редакции научно-фантастической книги "Дюна", чтобы создать неиграбельные токены (NFT) и мультсериал по её мотивам, сообщает издание The Next Web.

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Редкий экземпляр может сгореть.SpiceDAO/Твиттер

"Возможно, им был неизвестен тот факт, что они купили только копию книги, а не ее фактические права, на что указывали многие средства массовой информации".

Децентрализованная автономная организация (DAO) - это новый способ приобретения уникальных активов, которыми владеет группа криптоинвесторов. Цель DAO - не допустить, чтобы актив был навсегда потерян для частного коллекционера, и использовать возможности краудфандинга для сбора необходимых средств, а также для принятия решений, касающихся объекта. В ноябре мы сообщали о том, как DAO собрала около 43 миллионов долларов на приобретение редкой копии Конституции США, но проиграла аукцион.

На первый взгляд, намерения, стоящие за покупкой экранизации "Дюны" Алехандро Ходоровски, кажутся вполне благородными. Как сообщает издание Next Web, на сегодняшний день в мире существует, менее 20 экземпляров печатной "Дюны", и даже если они не смогут снять мультсериал, сохранение книги само по себе является благом.

Однако, как отмечает IFLScience, DAO хочет преобразовать каждую страницу издания в NFT, а затем просто сжечь книгу. Хотя создание коллекции NFT из каждой страницы облегчает владение частью истории в цифровой сфере, сжигание книги не имеет никакого смысла, разве что это делается для рекламы или для повышения ценности NFT, которые будут созданы до момента уничтожения оригинала.

Возможно, именно в этом и заключалась цель акции. Как сообщает The Verge, группа подверглась критике не только со стороны крупных СМИ, но даже обычных пользователей Twitter, таких как эта девушка.

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Вы не владеете авторскими правами на контент, тупицы. В следующий раз инвестируйте в науку или, что еще лучше, в образование, чтобы вы могли узнать, как на самом деле работают все эти вещи

DAO заявили Gizmodo, что они полностью осознают, что не владеют авторскими правами на материал. Они намерены создать спин-офф или собственную версию серии "Дюна" и собрали творческую команду, чтобы снять первый в мире художественный фильм, финансируемый NFT.

Возможно, купив на аукционе экземпляр старого издания книги за цену в 100 раз выше первоначальной и выставив себя на посмешище, они получили такую популярность, которую не могла обеспечить ни одна рекламная кампания. Теперь, если полнометражный фильм все-таки выйдет, людям определенно будет интересно узнать, что предлагает их версия, и может быть, сожжение копии редакции Ходоровски - это способ закончить эту главу раз и навсегда.

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Источник:

https://www.iflscience.com/technology/nft-group-buys-copy-of-dune-for-266-million-believing-it-gives-them-copyright/