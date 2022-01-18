Несмотря на то, что весь мир уже давно борется с Omicron, число заболевших в Китае остается на низком уровне. Чтобы предотвратить распространение Omicron, власти страны призывают жителей отказаться от услуг международной почты или в крайнем случае открывать посылки на улице в маске и перчатках.

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Власти Пекина призывают 23-миллионное население города отказаться от заказа товаров из-за рубежа после того, как в городе был зарегистрирован первый случай заражения вирусом Omicron, сообщает агентство Би-би-си. Женщина, заразившаяся вариантом Омикрон, ранее не выезжала за границу, заявили власти.

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Вариант Omicron стал причиной недавнего всплеска инфекций по всему миру. Ранее в этом месяце США сообщили о миллионе случаев заболевания за один день, и с тех пор ежедневное число случаев остается примерно на этом же уровне. Поскольку в ближайшее время в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры, все внимание вновь сосредоточено на Китае, на территории которого вирус был впервые обнаружен более двух лет назад.

Пекин стремится избежать всплеска Омикрон. AndreyPopov/iStock

Китайские власти уже приняли решение о том, что билеты на зимнюю Олимпиаду для населения продаваться не будут, но тем не менее факт обнаружения первого случая заболевания омикрон за несколько недель до открытия грандиозного мероприятия вызывает тревогу. Би-би-си сообщает, что Китай придерживается политики "dynamic zero COVID", которая включает в себя массовую вакцинацию, постоянное тестирование и отслеживание перемещений людей с помощью смартфонов. В ноябре прошлого года городские власти Шанхая проверили 33 000 человек после того, как в Диснейленде был зарегистрирован единственный случай заболевания COVID.

Органы здравоохранения начали детальное расследование причин заражения омикрон-вирусом у пациентки и обнаружили, что письма, находившиеся в ее распоряжении, содержали следы этого варианта. Почта была отправлена из Канады и проследовала через Гонконг, прежде чем попасть к китаянке, сообщает Business Insider.

Другое СМИ утверждает, что ни один из 69 близких контактов и 810 собранных у женщины проб объектов окружающей среды не были положительными, однако 22 образца, взятые из её международной почты, включая нераспечатанные письма, имели следы Omicron COVID-19. На сайте Почтовой корпорации Канады говорится, что риск заражения через письма и посылки невозможен, поскольку вирус не способен существовать на отправлениях в течение столь длительного периода времени.

Тем не менее, городские власти Пекина рекомендовали жителям города воздержаться от приема международной почты или в случае крайне необходимости открывать её на открытом воздухе в перчатках и маске. Корреспондент Би-би-си Робин Брант также подтвердил это в Твиттере.

Официальные данные из Китая говорят о том, что с марта прошлого года ежедневное количество заражений в стране составляет порядка нескольких сотен.

В конце ноября прошлого года мы опубликовали подробную статью об истории возможного появления нового варианта вируса COVID-19, Omicron.

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Источники:

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-60023968

https://www.ndtv.com/world-news/china-blames-mail-from-canada-for-omicron-case-in-beijing-report-2713308

https://www.canadapost-postescanada.ca/cpc/en/our-company/news-and-media/corporate-news/coronavirus-disease-covid-19.page?icid=display_c_int_hero_covid_100