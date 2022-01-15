Видеозапись полета представлена телеканалом "Звезда"

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Первый российский сверхзвуковой тяжелый ядерный бомбардировщик Ту-160М (по классификации НАТО - Backfire), созданный в эпоху холодной войны, совершил первый полет 12 января, поднявшись на высоту 600 метров во время своего 30-минутного испытания.

реклама

Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М, пока не получивший маскирующей окраски, поднялся в небо под управлением летчиков-испытателей Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) с аэродрома Казанского авиационного завода, на котором он был построен. Цель короткого испытания - проверить устойчивость и управляемость самолета перед началом более масштабных этапов испытаний.

Полноценное производство российского бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет.

Испытательный полет положил начало обновленному серийному производству Ту-160М после завершения испытаний совершенно нового прототипа бомбардировщика, который впервые поднялся в воздух 2 февраля 2020 года. В рамках государственного контракта между Министерством промышленности и торговли России и ПАО "Туполев", полностью принадлежащей дочерней компании российского государственного холдинга ОАК, будет изготовлена первая партия из 10 самолетов, а общий объем производства составит 50 единиц.

Возобновление производства Ту-160М символизирует важные изменения в российской военной политике. В 2016 году сообщалось, что на вооружение поступило всего 16 самолетов. Теперь, после решения президента России Владимира Путина, впервые с момента закрытия предприятия после распада Советского Союза возобновляется серийное производство полностью обновленных машин.

Это имеет большое значение, так как известно, что строительство Ту-160 является очень затратным, а несколько предыдущих попыток возродить производство не увенчались успехом и обычно приводили только к работам по ремонту или дооснащению старых самолетов.

В результате возрождение Ту-160 потребовало восстановления технологических линий и отработки старых практик, таких как вакуумная сварка титана, а также внедрения современных цифровых технологий.

Ту-160М на земле. ОАК

Ту-160М - "Белый лебедь", известен не только как символ конфликта Варшавского договора против стран НАТО и его союзников, но и как самый большой и тяжелый сверхзвуковой самолет, с изменяемой геометрией крыла.

Впервые поднявшийся в воздух в 1982 году, Ту-160 был первоначально разработан в качестве ответа на сверхзвуковой бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer, предназначенный для доставки ядерных бомб на территорию Советского Союза. Хотя американцы свернули производство B-1 и варианта B-1B, разработка и производство Ту-160 продолжались.

Взлетающий Ту-160М. ОАК

В результате был создан четырехместный самолет, по размерам превосходящий B-1B, обладающий большей скоростью и дальностью полета. Ту-160 обладает максимальной взлетной массой 275 000 кг, его длина составляет 54 метра, а размах - 55 метров при полном раскрытии крыла. Первоначально самолёт оснащался четырьмя турбовентиляторными двигателями НК-321 с форсажной камерой сгорания (разработанного на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова), с взлётной тягой 25 000 кгс каждый и разгоняющими бомбардировщик до максимальной скорости 2,05 Маха и крейсерской скорости 0,9 Маха обеспечивая при этом дальность полета 12 300 км. Сейчас эти двигатели заменены на новую серию НК-32-02, которые позволили увеличить дальность полета на 1 000 км.

Ту-160М имеет модернизированные системы и увеличенную дальность полета. ОАК

Хотя Ту-160 способен нести в двух внутренних отсеках до 45 000 кг гравитационных ядерных бомб, его следует рассматривать как стратегический ракетоносец, поскольку его стандартной боевой нагрузкой является вращающаяся пусковая установка для крылатых ракет Радуга Х-55СМ/101/102/555 или 12 ядерных ракет малой дальности Х-15 (AS-16 Kickback - по классификации НАТО). Кроме того, Ту160М может быть оснащен гиперзвуковой ракетой Х-47М2 "Кинжал".

В Самаре модернизировали производство двигателей для Ту-160М и Ту160М2

Вместе с созданием новых бомбардировщиков Ту-160М, существующие машины Ту-160 в настоящее время проходят модернизацию до стандартов Ту-160М, которая включает в себя новые системы полета, навигации, связи и управления, а также новые радары и средства радиоэлектронного противодействия.

"Мы восстановили полный цикл производства Ту-160, уже в модификации М, с использованием модифицированных силовых установок, современных систем управления летательными аппаратами, систем навигации и управления вооружением", - отметил Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации. "Немаловажную роль в реконструкции производства уникального самолета сыграла модернизация Казанского авиационного завода: обновлено оборудование цехов, летно-испытательной базы, сдана в эксплуатацию крупнейшая в мире установка для электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига титана. В настоящее время мы отмечаем существенные перспективы платформы Ту-160. Ее дальнейшее развитие обеспечит возможность использования для новых, в том числе перспективных, систем вооружения".

Первый из обновлённых Ту-160М планируется поставить в ВВС России в 2023 году.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Источник: ОАК