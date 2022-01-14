Стрелец А*, сверхмассивная чёрная дыра в центре Млечного пути в хаотичном порядке, ежедневно выбрасывает мощные всплески радиоволн. Астрономы составили карту вспышек радиоактивности за последние 15 лет и попытались выяснить причину.

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Сверхмассивная черная дыра в самом центре Млечного Пути, Sagittarius A*, ежедневно испускает хаотичные всплески радиоволн, и никто не может понять, что является их причиной. Международная команда специалистов собрала информацию за 15 лет, чтобы разобраться с этой проблемой.

Черная дыра с туманностью над разноцветными звездами и облачными полями в космическом пространстве. Черная дыра с туманностью над разноцветными звездами и облачными полями в космическом пространстве. Image Elen11 / iStock реклама

Команда, возглавляемая аспирантом Алексисом Андресом, составила карту гамма-всплесков от Стрельца А* за полтора десятилетия с помощью обсерватории NASANeil Gehrels Swift.

Эти всплески от десятков до сотен раз ярче обычных импульсов, посылаемых сверхмассивной черной дырой в сердце нашей галактики, но они не соответствуют определенным закономерностям.

Данные с 2006 по 2008 год показывают высокую активность гамма-излучения, за которым последовал быстрый четырехлетний спад, после чего активность снова возросла, начиная с 2012 года.

Причин нерегулярности всплесков может быть сколько угодно, включая газообразные облака или звезды, проходящие между нами и Sagittarius A*, которые частично блокируют излучение.





Это ренгеновский снимок центра галактики объединяет все наблюдения орбитальной обсерватории Swift с 2006 по 2013 год. Стрелец А* находится в центральной части. Рентгеновские лучи низкой энергии (от 300 до 1500 электронвольт) показаны красным цветом. Зеленым - среднеэнергетические (1 500 - 3 000 эВ). Синие - высокоэнергетические (от 3 000 до 10 000 эВ). Кредит NASA/Swift/N. Degenaar Licence type Attribution (CC BY 4.0)

Исследовательская группа надеется, что данные, полученные в ближайшие несколько лет, помогут сузить список подозреваемых астрономических объектов и даже выявить окончательную причину этих загадочных явлений.

"Каким именно образом происходят вспышки, до сих пор остается загадкой", - сказал профессор Якоб ван ден Эйнден из университета Оксфорда, один из соавторов работы, представленной в журнале Ежемесячник Королевского астрономического общества (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society).

"Ранее астрофизики считали, что после прохождения газопылевых облаков или звезд возле черной дыры возникает больше вспышек, но подтверждений этому нет. Пока мы не можем проверить теорию о том, что магнитные свойства окружающих газовых масс могут играть определенную роль".

Чёрные дыры как и темная материя остаются самыми неизученными и не уловимыми элементами нашей Вселенной. Астрофизики давно пытаются ответить на вопрос: "Может ли существовать связь между первичными чёрными дырами, образовавшимися сразу после Большого Взрыва, и загадочной темной материей"?. Об этом исследовании можно узнать из данной статьи.

Стрелец А* (Sgr A*) - это электромагнитный эквивалент сверхмассивной черной дыры в центре галактики Млечный Путь. Ее масса оценивается в ∼4 × 106 M⊙ (масс нашего Солнца), но ее болометрическая светимость на ∼9 порядков слабее эддингтоновской светимости для объекта такой массы (Genzel, Eisenhauer & Gillessen 2010; Morris, Meyer & Ghez 2012). Это самое близкое галактическое ядро, расположенное на расстоянии ∼8 килопарсек от Земли (Reid & Brunthaler 2004; Ghez et al. 2008), что делает Sgr A* идеальной исследовательской лабораторией для изучения аккреционных процессов на сверхмассивные черные дыры при таких низких скоростях их развития.

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Источники:

https://academic.oup.com/mnras/article/510/2/2851/6458361

https://ras.ac.uk/news-and-press/news/black-hole-centre-milky-way-unpredictable-and-chaotic