Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Учёные института Джорджии разработали аккумулятор с резиновым электролитом
Используя резиновые электролиты, инженеры Georgia Tech решили общие проблемы литиевых аккумуляторов (низкая скорость переноса заряда ионов лития и невысокие механические свойства).
анонсы и реклама
Сегодня RTX 3060 подешевели на 10%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Каучук, который, как известно, является хорошим изолятором, может показаться не самым лучшим кандидатом на роль электролита в батарее, тем не менее, исследователи из Технологического института Джорджии разработали новый каучуковый материал с высокой проводимостью. Этот эластичный электролит может способствовать созданию более безопасных батарей для электромобилей с большим запасом хода.

Растягивающийся образец нового материала резинового электролита. Исследования технологического института Джорджии

реклама

 

Литий-ионные аккумуляторы способствовали революции во многих видах техники, от смартфонов до электромобилей. Но всегда существует риск возгорания или взрыва при повреждении или перегреве батареи, благодаря жидкому электролиту, который переправляет ионы лития между электродами.

Твердотельные электролиты могут помочь снизить этот риск, но у них есть свои проблемы. Часто изготовленные из керамических материалов, они могут быть довольно хрупкими, а взаимодействие между ними и электродами может быть неравномерным, что снижает проводимость ионов через батарею.

Профессора Сын Ву Ли (слева) и Майкл Дж. Ли (справа) продемонстрировали более экономичный и безопасный твердый полимерный электролит (резиновый материал) для полностью твердотельных батарей. ( Photo credit: Georgia Tech)

 

Исследователи из Технологического института Джорджии утверждают, что их новый электролит из эластомера позволяет решить обе эти проблемы. Резиновый материал может отскакивать при ударах о батарею и сохраняет плавное взаимодействие с электродами. Это позволяет поддерживать высокую проводимость, а также предотвращает рост литиевых дендритов, которые часто являются первым шагом к выходу батареи из строя.

В ходе испытаний литий-металлические батареи, изготовленные с использованием нового электролита, смогли работать при напряжении 4,5 В при комнатной температуре, с емкостью 93 мАч г-1 и практически без снижения емкости в течение 1 000 циклов. Также не было выявлено никаких признаков образования дендритов после 100 циклов эксплуатации.

В настоящее время команда изучает способы увеличения времени цикла и ионной проводимости. По словам специалистов, в конечном итоге это может привести к созданию более безопасных и долговечных батарей для электромобилей.

"Более высокая ионная проводимость означает, что вы можете перемещать больше ионов одновременно", - говорит Майкл Ли, ведущий автор исследования. "Увеличивая удельную энергию и плотность энергии этих батарей, вы можете увеличить пробег электромобиля".

 Исследование было опубликовано в журнале Nature.

Источник: https://news.gatech.edu/news/2022/01/12/rubber-material-holds-key-long-lasting-safer-ev-batteries

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Буквально вчера литовские ученые объявили своей новой разработке в области солнечной энергии. Группа химиков из Каунасского технологического университета (KTU), Литва, синтезировала материалы, которые были использованы для создания рекордного перовскитного солнечного модуля с КПД 21,4%. Этого удалось достичь благодаря пассивации активного слоя солнечного элемента, что позволило повысить эффективность элемента и значительно улучшить его стабильность.

#аккумулятор
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Учёные из Норвегии рассказали, почему быстрая зарядка снижает емкость автомобильного аккумулятора
Инженеры из Чикагского университета разработали метод добычи лития из морской воды
Mercedes и Stellantis будут работать с американской фирмой Factorial Energy над новыми батареями
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бюджетные видеокарты NVIDIA вернулись в магазины РФ, а геймеры раскупают GeForce GTX 1050 Ti
94
Флойд Мейвезер и Ким Кардашьян получили повестки в суд за участие в продвижении Ethereum Max
12
Ютубер запустил Witcher 3 в 8К c сотней графических модов и рейтрейсингом- Nextgen-графика уже здесь
20
Майнер рассказал о планах Виталика Бутерина и назвал условия перехода Эфира на Proof of Stake
32
Удачливый майнер с парой ASIC в одиночку добыл блок Bitcoin и получил 6.25 BTC стоимостью 20 млн руб
16
Porsche EV побил мировой рекорд в гонке на холме Пайкс-Пик
10
Дизайнер скандальной миссии «Ни слова по-русски» из Call of Duty Modern Warfare 2 объявил об уходе из Respawn
5
Известный майнер советует не покупать видеокарты для добычи Эфира из-за скорого прихода криптозимы
27
Мем-монеты на подъёме - три собачьих токена выросли на 1000-2000%, а Shiba Inu идет на новые биржи
3
Соло майнинг позволил фермеру получить блок Биткоинов стоимостью $270 000 c шансом 1 к 1 3600 000
8
Майнер собрал ферму на Radeon RX 6600 ХТ, получая $400 в месяц на добыче Toncoin
25
Биткоин и Эфир сильно подешевеют, а альткоины потеряют до 90% стоимости – эксперты РБК
33
Прорыв в области UltraRAM может объединить оперативную память и хранилище
3
Французский ретейлер подтвердил сегодняшний запуск новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 12 ГБ
+
Программист решил отомстить IT-корпорациям и намеренно испортил свои программы с открытым кодом
29
Sony попытается утолить голод любителей консолей при помощи PlayStation 4
19
Представлен бюджетник Meizu Blue Charm 10 с Flyme 9 lite стоимостью от $110
3
NVIDIA пояснила, где чаще всего гнездятся ждуны
32
Разрабатывается NFT игра, объединяющая в себе механику Hearthstone и визуал Pokémon и AXIE
4
Два старшеклассника только что обнаружили звезду, спагеттированную чёрной дырой
4

Популярные статьи

RTX 3050 – действительно народная карта, а RTX 3090 Ti – нишевый продукт: краткая аналитика CES 2022
86
Как получить криптовалюту на Binance бесплатно
17
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700 XT
16
Какие файлы и настройки стоит сохранить перед переустановкой Windows 10 и Windows 11
10
7 полезных советов покупателю техники и электроники
37
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Air
35
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 3
8
CapFrameX - инструмент для анализа производительности в играх
12
Разбираю новинку Netflix «Не смотрите наверх» — сатиричный спектакль, который вызывает только скуку
22
Мои впечатления от игры Mafia Definitive Edition. Часть третья
3

Сейчас обсуждают

Александр Морковин
11:06
Несправедливо непопулярные Earth 2150/60 забыл. В плане баланса они между старкрафтом первым (во втором баланс так и плавает до сих пор) и тибериум варс\сан ( у этих игр баланс во всей серии хромой).
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 3
worlock
11:05
Железо 12 года, да ещё и днищенское на 12 год. Япошки знатно зашкварились
Sony продолжит производство PlayStation 4, чтобы справиться с нехваткой PlayStation 5
Ecowar
11:02
Пока игра на стадии арт скриншутов
S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидаемо отложили до декабря этого года
Ecowar
11:01
Учитывая сколько они первый делали и сколько багов там было,то этот будут делать вечно.
S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидаемо отложили до декабря этого года
Roman Ryzhov
10:59
Потому что 960 это даже не 1050 ti?
Кот в мешке или сказ о том, как я собрал ПК с Авито - снова AMD
Александр Еремеев
10:55
Плюсую!
В Германии версия GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти оценена в 1699 евро
Александр Мигелевич
10:54
А чего вы ждали?)
PC-версию God of War (2018) сравнили с версией для PlayStation 5
Александр Еремеев
10:54
БРЕД! У немца столько платежей текущих, что никакой видеокарты раз в месяц ему и близко не снилось! Мечтатель ты.
В Германии версия GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти оценена в 1699 евро
Ecowar
10:53
Лгбт сообщество майнеров очень не любит зелота)))
Майнер рассказал о планах Виталика Бутерина и назвал условия перехода Эфира на Proof of Stake
Александр Еремеев
10:52
Один капиталист пустил на сайт overclockers.ru Заглота, который каждый день пишет по 5 постов всякой херни и зарабатывает от 100$ в день… Вот это майнинг! :)
В Германии версия GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти оценена в 1699 евро
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем