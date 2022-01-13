Тонкий слой воды, который позволяет конькобежцам скользить по льду, послужил импульсом к созданию препарата для лечения остеоартрита

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Сам по себе, лед не скользкий - он становится скользким, когда в результате трения на нем образуется тонкий слой воды. Ученые применили тот же принцип к инъекционному препарату, который может быть использован для лечения остеоартрита.

Тонкий слой воды, который позволяет фигуристам скользить по льду, вдохновил на создание смазывающего средства для лечения остеоартрита.Предоставлено: lightpoet/Shutterstock.com реклама

В настоящее время природный полисахарид, известный как гиалуроновая кислота (ГК), часто вводится в суставы при артрите, чтобы увеличить смазку межкостных соединений и хрящевой ткани суставов. Хотя этот препарат в определенной степени работает, он быстро теряет свою эффективность после первоначального применения.

В поисках более долговечной альтернативы команда из Юго-Восточного университета Китая использовала микрофлюидное устройство для создания крошечных гелевых частиц, состоящих из гиалуроновой кислоты и более долговечного соединения под названием метакрилатный ангидрид. Эти частицы были покрыты сложным соединением с длинным названием 2-метилакрилоилоксиэтилфосфорилхолин. Он содержит положительно и отрицательно заряженные химические группы, которые притягивают тонкий слой воды к поверхности частиц, делая их очень скользкими наподобие льда.

Системы доставки лекарств на основе частиц доказали свою ценность в лечении остеоартрита.

Ученые заполнили поры частиц противовоспалительным препаратом, предполагая, что лекарство будет медленно и непрерывно выделяться в жидкой среде организма.

Затем исследователи ввели частицы с лекарственной нагрузкой в коленные суставы крыс с ранней стадией остеоартрита. По сравнению с контрольной группой, суставы крыс, прошедших лечение, оказались более эластичными и имели меньше разрушений хрящевой ткани, трении в суставах и воспалений. Кроме того, у крыс, прошедших лечение, был более высокий уровень коллагена II и аггрекана - двух маркеров здорового хряща.

По словам исследователей, частицы имеют большой потенциал для клинического применения, но прежде чем приступить к клиническим испытаниям на людях, не обходимо провести дополнительные испытания на животных и на соответствие требованиям биологической безопасности.

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Источник: American Chemical Society