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Астрономы впервые в истории обнаружили гравитационную деформацию планеты
Экзопланета движется по орбите настолько близко к своей звезде, что гравитационные потоки деформировали её в вытянутый эллипсоид напоминающий мяч для регби
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Сфера – самая идеальная геометрическая форма во Вселенной, но иногда необычные обстоятельства могут вызвать отклонения от привычной и правильной формы.

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Европейское космическое агентство (ЕКА) обнаружило экзопланету, которая вращается по орбите так близко к своей звезде, что она деформировалась в эллипсоид напоминающий мяч для регби. Другими словами, приливная сила Солнца на этой планете настолько велика, что приводит к перемещению твердого грунта.

Художественное изображение WASP-103b.ESA

Приливная сила, деформирующая планету

Впервые в истории астрономы обнаружили деформацию экзопланеты, что подтверждает теории о гравитационном воздействии крупных звезд на близко расположенные космические объекты. Планета называется WASP-103b и вращается вокруг своей звезды-хозяина WASP-103 в созвездии Геркулеса. WASP-103 примерно на 200 градусов горячее нашего Солнца и в 1,7 раза больше.

Наше Солнце также влияет на приливы и отливы, но оно находится настолько далеко от Земли, что гравитационные приливные силы не деформируют Землю. WASP-103b, с другой стороны, обращается вокруг своего Солнца менее чем за сутки, а ее масса в 1,5 раза больше массы Юпитера и почти в два раза больше его по объему. Именно в результате такой близости, по словам астрономов, она деформировалась до размеров мяча для регби или американского футбола.

Команда исследователей собрала данные о WASP-103b с космического телескопа ЕКА Cheops и сопоставили с данными космических телескопов NASA Hubble и Spitzer. Свои выводы они представили в журнале Astronomy & Astrophysics.

"Сопротивляемость материала деформации зависит от его состава", - объясняет Сусана Баррос из Университета Порту, Португалия, ведущий автор статьи. "Например, на Земле тоже наблюдаются приливы из-за Луны и Солнца, но мы их  можем наблюдать в океанах. Скальные породы практически не движутся. Измерив, степень деформации планеты, мы сможем определить, сколько в ней каменистой, газообразной или водной массы".

Cheops обнаружил экзопланету в форме мяча для американского футбола 

Телескоп "Джеймс Уэбб" может дать новое представление об экзопланетах на близких орбитах

Это не первый случай, когда астрономы наблюдают планеты с невероятно короткими орбитальными периодами. В декабре международная группа астрономов представила результаты исследований экзопланеты, которая на 80% состоит из железа. Эта планета, GJ 367b, обращается вокруг своей красной карликовой звезды всего за восемь часов. Она находится так близко к своей звезде, что её поверхность, вероятно, состоит из океанов расплавленного железа.

В будущем исследователи WASP-103b надеются провести дополнительные наблюдения с помощью аппарата Cheops, а также недавно запущенного космического телескопа Джеймса Уэбба, чтобы лучше понять внутреннюю структуру экзопланеты. Предполагается, что у такой массивной планеты, находящейся на столь близком расстоянии от своего  Солнца, орбитальный период будет постепенно сокращаться, а это означает, что в конечном итоге она будет поглощена своей звездой. Однако пока первые наблюдения за WASP-103b показывают, что орбитальный период постепенно увеличивается, и планета медленно удаляется от своей звезды. Остается надеяться, что дальнейшие наблюдения помогут разгадать эту загадку и открыть новые подробности о данной планете.

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Источники:
https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Cheops/
https://www.aanda.org/10.1051/0004-6361/202142196

#экзопланеты
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