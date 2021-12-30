Интересный концепт автомобиля Citroеn был недавно представлен независимым художником Карлосом Муньосом Мардонезом. Концепция автомобиля не была официально одобрена компанией Citroën, однако она представляет собой интересное видение того, каким может быть будущее автомобилей компании Citroën.
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"Этот концепт является личным исследованием, посвященным изучению новых возможностей в новой архитектуре, которая сочетает в себе спорткар, седан и утилитарный автомобиль. А также тому, как может выглядеть элетромобиль к 2040 году, черпая свои корни и наследие из старых моделей Citroen, и все это согласно спиральному движению, характерному для природы и Вселенной", - объяснил Карлос ММ изданию Interesting Engineering.
"Поскольку это только экспериментальный вариант, автомобиль имеет большие размеры, очень похожие на концепт-кар Bentley Exp 100 GT", - добавил он.
Концептуальный автомобиль, получивший от дизайнера название "Citroеn Space Tourer", будет оснащен полностью электрической силовой установкой. По словам конструктора, этот концепт является идеальным гранд-турером, который может служить для самых разнообразных целей.
Концепт Citroen имеет несколько интересных особенностей
Наиболее очевидной особенностью дизайна является чрезвычайно длинная колесная база и почти полностью застекленная крыша/навес. Более того, при ближайшем рассмотрении оказывается, что большая часть пассажирской части автомобиля также состоит из стекла.
Причем стекла так много, что можно подумать, что вся верхняя часть автомобиля была вырезана из одного большого куска. Хотя такой вариант обеспечивает превосходный круговой обзор для водителя и пассажиров, он, вероятно, не будет идеальным в жаркий летний день.
Внешний вид автомобиля относительно скромный, с простым дизайном передней части, включая большую эмблему Citroën. Дизайн также включает в себя светодиодные фары и дневные ходовые огни.
Задняя часть автомобиля включает в себя большую светодиодную фару во всю ширину машины, встроенную в органично изогнутый кузов.
Пока опубликовано только одно изображение интерьера Citroen, но на нем изображен автомобиль с рулевым колесом уникальной формы. Концепт-арт также намекает на голографическую цифровую панель приборов и приборную панель с заметным изогнутым экраном информационно-развлекательной системы.
Хотя это независимое исследование будущего концептуального автомобиля EV Citroen, это определенно заслуживает внимания компании Citroen.
Ещё больше интересных футуристических концептов можно увидеть в личном разделе дизайнера на медиаплатформе Behance.
Источник: https://www.behance.net/gallery/126883281/Citroen-Space-Tourer