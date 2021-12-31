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Tesla отзывает полмиллиона автомобилей из-за проблем с безопасностью
Компания Tesla отзывает около 500 000 автомобилей из-за ряда технических неисправностей, включая ту, которая может привести к раскрытию переднего капота во время движения.
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Владельцам Tesla следует следить за письмами об отзывах транспортных средств. Производитель электромобилей Tesla Inc. недавно предупредил государственные регулирующие органы о том, что он выявил проблемы в своих автомобилях Model 3 и Model S, которые повышают риск аварий, сообщило сегодня агентство Reuters. Отзыв затронет более 350 000 Model 3 и почти 120 000 Model S, согласно отчетам, поданным 21 декабря в Национальное управление безопасности дорожного движения на трассах (NHTSA).

Tesla Model S Bluefire в сервисном центре Tesla в Берне, Швейцария. Upsplash / Beat Jau

Виной всему износ проводов и неисправные фиксаторы.

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Отзыв Model 3, который затрагивает модели 2017-2020 годов выпуска, касается кабеля, соединяющего камеру заднего вида с дисплеем приборной панели. Согласно заявлению NHTSA, "многократное открытие и закрытие крышки багажника может привести к чрезмерному износу", который "вызывает расслоение жилы коаксиального кабеля", разрывая связь между камерой и экраном. Впервые компания узнала о проблеме в июне 2021 года и рассмотрела около 2 300 гарантийных претензий, связанных с этой проблемой. Компания заявляет, что ей ничего не известно о каких-либо авариях, травмах или смертях, ставших следствием этой проблемы.

Отзыв Model S затрагивает некоторые автомобили 2014-2021 модельных годов. Проблема связана со вторичной защелкой, которая удерживает от неожиданного открытия пространство под капотом (то есть багажник). Согласно заявлению, "узел защелки может быть смещен слишком далеко назад и может препятствовать фиксации дополнительного замка". Компания утверждает, что это может привести к тому, что "багажник откроется без предупреждения и загородит обзор водителю, увеличивая риск аварии". Tesla узнала о проблеме в январе 2021 года, когда багажник автомобиля Model S 2018 года выпуска открылся во время движения. Было подано всего четыре гарантийных претензии, и компания также заявила, что ей ничего не известно о каких-либо авариях, травмах или смертельных случаях, связанных с этой проблемой.

У Tesla был тяжелый декабрь

Эти новости появились менее чем через неделю после того, как компания объявила об отключении функции, которая позволяла пассажирам играть в игры на сенсорных экранах во время движения автомобиля. NHTSA проводило расследование в отношении функции "игры для пассажиров", которая была доступна с декабря 2020 года на различных моделях, включая те, которые попали под последний отзыв. По словам компании, проблема "игры пассажиров" была устранена обновлением программного обеспечения.

Tesla не редко отзывает автомобили. В ноябре 2020 года компания отозвала почти 10 000 автомобилей из-за проблем с обшивкой крыши и рулевым управлением. В январе 2021 года Tesla провела более масштабный отзыв - более 150 000 автомобилей, включая некоторые модели S, отозванные сегодня, - из-за проблем с сенсорным экраном. Хотя сегодняшний отзыв не является хорошей новостью для компании, Tesla не единственная, кто проводит крупные отзывные кампании. В 2019 году GM отозвал 3,5 миллиона автомобилей. В том же году Subaru отозвала 1,3 миллиона автомобилей и внедорожников.

К счастью, проблемы, вызвавшие сегодняшние отзывы, похоже, не привели к серьезным проблемам - по крайней мере, пока.

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Источник: https://www.reuters.com/

#tesla
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mistergrim
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Хм, а я думал, из-за этого https://www.researchsnipers.com/tesla-model-3-farting-when-you-open-the-doors/
Tesla отзывает полмиллиона автомобилей из-за проблем с безопасностью
Galfordo
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