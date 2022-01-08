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Компания Petra разработала робота способного создавать туннели в сверхтвердых скальных породах
Стартап Petra из Сан-Франциско утверждает, что его новый бесконтактный робот для термического бурения может быстро и недорого прокладывать тоннели через самые твердые породы на Земле
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Работа может сильно разочаровать, когда вы столкнетесь  с породами, которые могут разрушить ваше буровое оборудование.

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Робот под названием Swifty, созданный стартапом Petra из Сан-Франциско, может с помощью раскаленного газа пробивать самые твердые породы на планете, которые приводят в негодность обычное буровое оборудование. Полуавтономный туннельный робот Petra предлагает быстрые и дешевые решения для инфраструктурных проектов.

 

"Каждый из существующих на рынке методов - это высококонтактный метод, который сначала перемалывает породу, с которой соприкасается, а затем удаляет ее", - говорит Ким Абрамс, основатель компании Petra. " Это принципиально новый способ прокладки туннелей".

Как это работает

Ранее компания пыталась использовать плазму, чтобы расплавить породу для бурения, но сильный жар свыше 10 000°F (более 5 500°C) превращал породу в лаву. Это заставило Petra  рассмотреть варианты с более холодным способом бурения.

Абрамс говорит, что буровой робот может проложить 24-дюймовый тоннель через 20 футов кварцита Сиу, "самой твердой горной породы на земле... тверже, чем голубой гранит... тип породы, который обычно приходится разрушать динамитом", рассказала она в интервью CNBC.

Робот оснащен датчиками, прикрепленными к небольшим штангам, которые касаются породы,но разработка ведется с помощью тепла и газа.

 

Полуавтоматическая роботизированная установка может создавать туннели диаметром от 18 до 60 дюймов (46-152 см) в самых сложных геологических условиях с помощью бесконтактного термобура, который плавит любые породы, нагревая смесь газа до температуры свыше 1 800° по Фаренгейту (982° по Цельсию), что приводит к разрушению пород на мельчайшие фрагменты.  

"...мы достигли в геологии поразительной скорости прохождения в один дюйм в минуту, которую в большинстве случаев пробивают динамитом", - сказал в своем пресс-релизе технический директор компании Petra и соучредитель компании Tesla Ян Райт. До сих пор ни один метод не мог проложить тоннель через такую твердую породу". Достижение Petra связано с методом термического бурения Swifty, который эффективно пробивает породу, не касаясь ее".

С помощью машинного зрения робот продвигается через кварцит Sioux со скоростью один дюйм в минуту и при необходимости способен выезжать задним ходом из пробуренного им туннеля. Эта технология по оценкам компании Petra позволила снизить затраты на рытье тоннелей через скальные породы для строительства подземных линий электропередач и прочих коммуникаций на 50-80 процентов.

В дальнейшие планы компании Petra входит испытание своего метода вне лаборатории на проектах с использованием различных пород, таких как гранит, доломит, известняк и базальт, чтобы доказать, что метод может работать в Калифорнии, Колорадо и в горах Аппалачи.

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Буры используются в различных областях, от проектов "сделай сам" до операций на мозге, но разработка Swifty от компании Petra является единственным в своем роде благодаря своей способности проходить горные породы, даже не прикасаясь к ним, просто используя высокую температуру.

#petra #swifty
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