Новинка на выставке Consumer Electronics Show 2022: "Лаборатория, которую можно носить на руке. Вы забудете, что она там есть".

Носимые биотехнологии занимают важное место на выставке CES 2022.

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Председатель совета директоров и генеральный директор Abbott Labs Роберт Форд в своем выступлении на конференции объявил о намерении компании помогать людям отслеживать процессы, протекающие в их организме. Продукты компании из новой серии "Lingo" - это ориентированные на потребителя "бионосимые" датчики, которые контролируют уровень глюкозы, кетонов, лактата и алкоголя. По словам Форда, Lingo может привести к "беспрецедентному познанию человеческого метаболизма", что послужит толчком к прорыву в области здоровья и спортивных результатов.



Бионосимый датчик Lingo.По материалам: Abbott Labs/YouTube.

Еще одним устройством, на котором сосредоточил внимание Форд, стала система измерения уровня глюкозы FreeStyle Libre. Устройство измеряет уровень глюкозы каждую минуту, днем и ночью, с помощью небольшого сенсора на тыльной стороне руки и соответствующего приложения. "Это все равно, что носить лабораторию и забыть, что она там есть", - объяснил Форд. По его словам, это самый доступный и широко используемый монитор глюкозы в мире.

Поделившись историями людей, которым помогли устройства Abbott, Форд сказал, что его компания будет разрабатывать новые датчики и технологии тестирования, потому что "точные и персонализированные медицинские устройства могут избавить от необходимости гадать о профилактике и лечении заболеваний". Цель этих устройств - помочь людям, например, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, жить полноценно. Например, платформа дистанционного мониторинга CardioMEMS помогает пациентам, подверженным риску сердечной недостаточности. Каждую ночь подушка пациента, носящего этот имплантат, отправляет данные, полученные от устройства, врачам, предупреждая их о возникновении каких-либо проблем.

Новая серия бионосимых устройств для потребителей. Lingo - биосенсорная технология, разработанная для отслеживания ключевых параметров организма, таких как глюкоза, кетоны и лактат, чтобы помочь людям лучше понять состояние своего здоровья и вовремя принять меры.



Форд также продемонстрировал виртуальную клинику Neurosphere - технологию для пациентов с болезнью Паркинсона, которая предполагает нейромодуляцию, подачу импульсов низкой интенсивности в нервную структуру для подавления тремора.

Доктор Фиона Гупта из Mount Sinai Health Systems рассказала, что нейромодуляция использует слабые импульсы электричества для модуляции функции мозга, чтобы помочь восстановить движение в теле. Виртуальная клиника NeuroSphere, первая в своем роде технология, позволит осуществлять дистанционное лечение. При этом врачи смогут не только удаленно наблюдать своих пациентов, но и по-настоящему оптимизировать уход за ними. Больше не придется ждать очереди в кабинете врача.

Генеральный директор Роберт Форд из Abbott Labs на выставке CES 2022

По словам Гупты, это было бы "просто великолепно" для пациентов с нарушениями двигательной функции. Она показала видеоролик, демонстрирующий работу технологии NeuroSphere: врач сможет дистанционно контролировать симптомы тремора у пациента в режиме реального времени через онлайн-интерфейс. Это означает, что пациенты могут чувствовать себя более комфортно, а врачи получат возможность узнать о факторах домашней среды, которые могут повлиять на реабилитацию пациентов.

Форд также отметил, что их компания делает упор на эффективность тестирования для людей практически с любым заболеванием, а не только с COVID, для которого Abbott Labs разработала BinaxNOW, один из самых популярных домашних тестов. Что если ребенок просыпается посреди ночи, чувствуя недомогание, спрашивает Форд? Что, если бы вы сразу же дома могли провести тест и узнать, в чем дело? Компания Abbott Labs работает для достижения такой возможности.

CES 2022: Основной доклад компании Abbott



Доктор Хаким Бузамондо, возглавляющий исследования в области питания в компании Abbott Labs, рассказал о другом направлении, которое компания активно изучает, - о микробиоме. "От питания зависит здоровье всего организма, - поделился он". Хаким попросил слушателей представить себе продукты питания, разработанные таким образом, чтобы они хорошо взаимодействовали с триллионами микроорганизмов, живущих в кишечнике пациента. Эти продукты будут идеально подходить для лечения любых заболеваний, точно настраивая ваше здоровье. Технология поможет понять все секреты работы кишечника.

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Источник: Abbott Laboratories