В конце своей жизни красный сверхгигант становится очень нестабильным и выбрасывает большое количество газа, после чего происходит взрыв и рождение сверхновой звезды.

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Впервые ученые наблюдали за гибелью красной сверхгигантской звезды, что является уникальным событием в мире астрономии, говорится в заявлении для прессы. Новое наблюдение дает научному сообществу беспрецедентный взгляд на процессы, в результате которых звезды становятся сверхновыми.

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Звезда, найденная в галактике NGC 5731 на расстоянии около 120 миллионов световых лет от Земли, в момент взрыва была в 10 раз больше нашего Солнца. Если бы она находилась в нашей Солнечной системе, то достигла бы орбиты Юпитера.

Мы словно наблюдаем за взрывом бомбы замедленного действия

В своей работе, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal, исследователи из Государственного калифорнийского университета в Беркли подробно описали свои наблюдения за тем, как произошло превращение звезды в сверхновую II типа.

"Это открытие - настоящая революция в изучении того, что происходит с массивными звездами за мгновение до их гибели", - считает руководитель исследования Винн Якобсон-Галан, ведущий специалист Национального научного фонда в Калифорнийском университете в Беркли. "Обнаружение активности в красном сверхгиганте перед рождением сверхновой звезды второго типа никогда ранее не было зафиксировано. Мы впервые наблюдали взрыв красного сверхгиганта".

Красные сверхгиганты - это самые крупные по объему звезды во Вселенной, хотя они не являются самыми яркими или самыми массивными. До нового открытия предполагалось, что красные сверхгиганты ведут себя относительно спокойно перед вспышкой сверхновой звезды, которая знаменует конец их жизни. Однако новые результаты позволили убедиться в обратном.

"Это все равно как наблюдать за взрывом бомбы замедленного действия", - рассказала доцент кафедры астрономии и астрофизики Калифорнийского университета в Беркли Раффаэлла Маргутти, старший автор исследования. " До настоящего момента не было ни одного подтверждения столь интенсивной активности умирающего красного сверхгиганта. Мы видели, как он испускает настолько мощное излучение, а затем разрушается и сгорает".

В конце своей жизни красные сверхгиганты становится очень нестабильными и выбрасывает большое количество газа, после чего происходит взрыв и рождение сверхновой звезды. University of Berkeley



Астрономы хотели бы получить больше данных о сверхновых звездах

Астрономы впервые обнаружили признаки необычной активности за 130 дней до того, как звезда NGC 5731 стала сверхновой. Астрономическая обсерватория Pan-STARRS Института астрономии Гавайского университета на вулкане Халеакала Мауи обнаружила мощное излучение ещё летом 2020 года.

А спустя всего лишь несколько месяцев они стали свидетелями образования сверхновой звезды, получившей название SN 2020tlf. В будущем, пытаясь лучше понять эволюцию и конечную смерть звезд, астрофизики надеются обнаружить больше явлений, подобных рождению SN 2020tlf.

В 2019 году красный сверхгигант Бетельгейзе, расположенный в Млечном Пути, потускнел до минимальной яркости за всю историю наблюдения, что заставило некоторых астрономов предположить, что она может быть готова к вспышке сверхновой. Однако, в отличие от звезды NGC 5731, Бетельгейзе пока остается невредимой.

Возраст Бетельгейзе примерно около десяти миллионов лет. Сейчас в ядре супергиганта происходят термоядерные реакции тяжелых ядер. Поэтому оболочка звезды несколько снизилась и придала звезде характерный красный цвет. После того, как плотность звезды станет критической, она взорвется как сверхновая. Пока трудно предсказать, когда такой момент наступит, вероятно, не раньше, чем через несколько тысяч лет.

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Источник: https://news.berkeley.edu/story_jump/astronomers-see-death-throes-of-giant-star-before-violent-explosion/