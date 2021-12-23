Работающий на солнечных батареях робот-сеятель сможет находить плодородные участки в пустынных районах и сажать деревья при минимальном вмешательстве человека. Устройство может работать автономно в радиусе 3 миль днём и ночью.

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В огромной пустыне миниатюрный робот бесшумно перемещается по безлюдной местности в поисках плодородных участков. Обнаружив такой участок, он сообщает о своих результатах, а затем высаживает семена, опираясь на данные, полученные с помощью датчиков и навигационной системы. Автономный робот A'seedbot способен превратить пустующие земли в пышный зелёный ландшафт, сильно сократив площадь пустынь в Объединенных Арабских Эмиратах.

A'seedbot подпитывается в течение дня за счет солнечных батарей. Global Grad Show реклама

Этот крошечный робот-фермер - дипломный проект Мазьяра Этехади из Дубайского института дизайна и инноваций. A'seedbot был представлен на Global Grad Show, мероприятии, которое вдохновляет дизайнеров представить инновационные решения современных насущных социальных и экологических проблем.

Хотя выставка проходила в течение года в виртуальном формате, секция MENA (Ближний Восток и Северная Африка) была очным мероприятием в рамках Недели дизайна в Дубае. Проект Этехади вошел в число 150 проектов из разных областей.

Робот A'seedbot. Global Grad Show

"Мне просто хотелось бы, чтобы там было больше растений, больше зелени", - сказал Этехади в интервью телекомпании CNN. Постоянная проблема опустынивания подтолкнула его к поиску решений, которые были бы проще и эффективнее при минимальном вмешательстве человека.

Переломный момент для сельского хозяйства в условиях пустыни

A'seedbot имеет длину около 8 дюймов (20 см) и оснащен солнечными батареями, предназначенными для подзарядки днем и работы ночью. Он работает автономно в заданном радиусе 3 миль (5 км) и имеет напечатанные на 3D-принтере ножки, позволяющие ему перемещаться по песку в поисках подходящего уровня влажности (определяемого одним из его "глаз-сенсоров"), пригодного для посадки семян.

Робот-сеятель A'seedbot (P.1)



Кроме того, робот оснащен встроенной системой предотвращения столкновений и ультразвуковыми датчиками для оценки расстояний, которые передают пользователю статистические данные. Вмешательство человека требуется только для заправки робота.

"Я считаю, что это простое решение, но до меня его еще никто не придумал", - сказал Этехади. В своей презентации он упомянул, что в качестве потенциальных клиентов A'seedbot могут выступать правительственные организации, фермерские хозяйства и частные лица, например, фермеры.

Будущее может быть более зеленым

И этот маленький робот далеко не одинок. Ранее в этом году стартап из Торонто под названием Flash Forest пошел по похожему пути и автоматизировал процесс восстановления лесов, используя для посадки деревьев беспилотные летательные аппараты, работающие в десять раз быстрее, чем один рабочий, высаживающий деревья лопатами. Компания намерена посадить миллиард деревьев к 2028 году.

Когда речь заходит о мероприятии Global Grad Show, становится ясно, что надвигающееся чувство обреченности, вызванное изменением климата, в сочетании с проблемами, связанными с пандемиями, нашло отражение во многих проектах. В то время как студенты Далила Мансур и Кайя Туени создали "Wastology", закрытую систему компостирования, которая может использоваться в качестве установки для выращивания зелени и овощей, способную решить проблему избыточных пищевых отходов в ОАЭ, Дарья Эрчиван создала устройство, которое может предотвратить попадание микропластика в систему сточных вод.

Директор выставки Global Grad Show Тадеу Каравьери заявил CNN, что на будущих выставках количество экологически ориентированных инноваций будет только расти. "Я думаю, что дискуссии, которые ведутся сейчас, окажут еще большее влияние на решения, принимаемые в будущем", - сказал он.

По его мнению, выставка является идеальным катализатором перемен. "Ни одна другая группа не обладает такими возможностями, как институты инновационного развития, для создания реальных, ощутимых изменений", - добавил он.

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Источник: https://www.globalgradshow.com/project/aseedbot/