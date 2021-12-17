Новая "бумажная батарейка" толщиной 0,4 мм может питать небольшой вентилятор в течение 45 минут.

Ученые из Наньянского технологического университета (NTU) в Сингапуре разработали тонкие бумажные биоразлагаемые цинковые батареи, говорится в пресс-релизе компании. Они считают, что новый материал может обеспечить устойчивое питание гибкой носимой электроники будущего.

Новые тонкие бумажные биоразлагаемые аккумуляторы могут найти применение в медицинских исследованиях, гибких устройствах и носимой электронике. NTU Singapore. реклама

Новая цинковая батарея состоит из электродов, нанесенных с помощью технологии трафаретной печати на обе стороны бумажного листа пропитанного специальным раствором гидрогеля. На электроды нанесен тонкий слой золотой фольги для увеличения электропроводности аккумулятора. Толщина элемента питания составляет всего около 400 мкм, что приблизительно соответствует толщине трёх волосков человека. Интересно, что по истечении срока службы батарею очень легко утилизировать, достаточно просто закопать ее в землю, где она полностью разлагается в течение месяца.

Исследователи NTU, изложившие свои выводы в журнале Advanced Science, продемонстрировали, как бумажная батарейка размером 1,5 дюйма х 1,5 дюйма (4 см х 4 см) способна приводить в действие небольшой электрический вентилятор в течение 45 минут. При этом ученые обратили внимание, что сгибание батарейки не прерывает подачу энергии к вентилятору.

Биоразлагаемая электроника

Разработчики уверены, что их новый эластичный аккумулятор может быть использован в будущем для производства гибкой электроники, например, носимых устройств или сгибаемых смартфонов. Их также можно будет использовать для медицинских датчиков и систем мониторинга здоровья человека. К тому же, новый аккумулятор является полностью экологичным. Благодаря тому, что батарея сделана из целлюлозы и гидрогеля, которые являются биоразлагаемыми материалами, ее использование может существенно помочь в решении проблемы отходов электронной промышленности.

Биоразлагаемые тонкие бумажные батарейки разработаны сингапурскими учеными. NTU Singapore

"Мы считаем, что разработанный нами бумажный аккумулятор может помочь в решении задачи утилизации отходов электроники. Все материалы, используемые в технологии, абсолютно нетоксичны и не нужно заключать батарею в пластиковый или алюминиевый корпус." - говорит доцент Ли Сок Ву из NTU. " Отсутствие многослойной упаковки также обеспечивает возможность хранения большего количества энергии, а значит и мощности, в более компактной системе".

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Ранее на этой неделе исследователи из Стэнфорда сделали заявление об исследованиях, которые также могут помочь в питании гибкой электроники. Они разработали новый гибкий и легкий материал для солнечных панелей, который, по их мнению, может питать носимые вещи, электромобили и даже легкие летательные аппараты. Толщина материала изготовленного из дихалькогенидов переходных металлов составляет всего 6 микрон. Все эти изобретения могли бы кардинально изменить способ зарядки и использования электронных устройств.