Китай утверждает, что его плавучие ядерные реакторы, которые будут обеспечивать электроэнергией нефтяные вышки в открытом море, могут выдержать шторм, который случается один раз в 10 000 лет, говорится в сообщении газеты South China Morning Post. Это подразумевает ураганные ветры, тайфуны даже цунами. Для проверки надежности морские инженеры подвергли модель недавно разработанных 60-мегаваттных реакторов воздействию сильных ветров и мощных подводных течений.
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Хотя в Бохайском заливе, где планируется использовать реакторы, сильные штормы - редкость, последствия аварии будут настолько разрушительными, что отказ просто недопустим. "Корпус судна не должен опрокинуться ни при каких обстоятельствах", - заявили разработчики.
Плавучие ядерные реакторы Китая - инвестиции с высокими ставками
Испытания проводились в течение нескольких часов на объекте, предназначенном для имитации экстремальных погодных условий. Результаты позволили учёным из Уханьского университета проектирования и исследования судов получить представление о том, как судно и его реакторы справятся с исключительно сложными погодными условиями. Испытания показали, что реакторы судна могут оставаться работоспособными даже при ураганном ветре. В ходе дальнейших экспериментов ученые увеличили скорость ветра до 120 миль в час (193 км/ч) и создали сильные волны и подводные течения. Но даже при таком крайне маловероятном сценарии корабль остался на плаву, утверждается в докладе.
Плавучие ядерные реакторы - идея не новая. Военные США эксплуатировали первую в мире атомную станцию в 1960-70-х годах, согласно данным Инженерного корпуса армии США. В 2018 году Россия запустила "Академик Ломоносов" - 70-мегаваттную плавучую электростанцию, которую недоброжелатели, включая Гринпис, окрестили "Ядерным Титаником". В прошлом году базирующийся в Копенгагене стартап под названием Seaborg объявил о привлечении более 10 миллионов долларов, чтобы начать работу по строительству относительно недорогих плавучих реакторов.