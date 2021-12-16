Китай утверждает, что его первый плавучий ядерный реактор может противостоять чрезвычайно жестоким погодным условиям. Энергетические суда разработаны для питания нефтяных вышек на шельфе.

Китай утверждает, что его плавучие ядерные реакторы, которые будут обеспечивать электроэнергией нефтяные вышки в открытом море, могут выдержать шторм, который случается один раз в 10 000 лет, говорится в сообщении газеты South China Morning Post. Это подразумевает ураганные ветры, тайфуны даже цунами. Для проверки надежности морские инженеры подвергли модель недавно разработанных 60-мегаваттных реакторов воздействию сильных ветров и мощных подводных течений.

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Китайский плавучий ядерный реактор находится внутри устойчивого судна. CGN





Хотя в Бохайском заливе, где планируется использовать реакторы, сильные штормы - редкость, последствия аварии будут настолько разрушительными, что отказ просто недопустим. "Корпус судна не должен опрокинуться ни при каких обстоятельствах", - заявили разработчики.

Плавучие ядерные реакторы Китая - инвестиции с высокими ставками

Испытания проводились в течение нескольких часов на объекте, предназначенном для имитации экстремальных погодных условий. Результаты позволили учёным из Уханьского университета проектирования и исследования судов получить представление о том, как судно и его реакторы справятся с исключительно сложными погодными условиями. Испытания показали, что реакторы судна могут оставаться работоспособными даже при ураганном ветре. В ходе дальнейших экспериментов ученые увеличили скорость ветра до 120 миль в час (193 км/ч) и создали сильные волны и подводные течения. Но даже при таком крайне маловероятном сценарии корабль остался на плаву, утверждается в докладе.

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Плавучие ядерные реакторы - идея не новая. Военные США эксплуатировали первую в мире атомную станцию в 1960-70-х годах, согласно данным Инженерного корпуса армии США. В 2018 году Россия запустила "Академик Ломоносов" - 70-мегаваттную плавучую электростанцию, которую недоброжелатели, включая Гринпис, окрестили "Ядерным Титаником". В прошлом году базирующийся в Копенгагене стартап под названием Seaborg объявил о привлечении более 10 миллионов долларов, чтобы начать работу по строительству относительно недорогих плавучих реакторов.