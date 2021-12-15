Швейцарская умная яхта Aquon One работает на солнечной и водородной энергии и обладает "безграничной" дальностью хода

Швейцарская компания Swiss Sustainable Yachts из Цюриха представила свою новую роскошную яхту, которая работает не на одном, а на двух экологически чистых видах топлива - солнечном и водородном. Яхта, получившая название Aquon One, обладает всеми удобствами, которые только могут быть на яхте.

Яхта Aquon One производит собственный водород с помощью электролиза с использованием солнечной энергии. Swiss Sustainable Yachts реклама

Даже в то время как автомобили переходят на электричество, морской транспорт пока не получил такого же распространения. Первое электрическое судно, возможно, уже и совершило свой первый рейс, однако ограниченный запас хода, предлагаемый электрическими аккумуляторами, является серьезной проблемой, которую еще предстоит преодолеть. Создатели яхты Aquon One полностью с этим согласны и поэтому предпочли использовать не массивные батареи, а электрическую силовую установку, работающую на водородных топливных элементах.

Aquon One находилась в разработке несколько лет и была выставлена в ноябре. Swiss Sustainable Yachts

Они пошли еще дальше и установили водородный топливный генератор на самой яхте, что полностью устраняет потребность в заправке, устраняя любые ограничения по дальности хода. Генератор водорода питается от солнечных панелей, занимающих 689 квадратных футов (64 квадратных метра) на крыше судна, которые могут вырабатывать более 75 кВт/час летом в дневное время. Водород вырабатывается путем электролиза опресненной воды, а затем сжимается для хранения в карбоновых топливных баках для последующего применения.

Aquon One заявлена как первая в мире солнечно-водородная яхта. Swiss Sustainable Yacht

Катамаран приводится в движение 134-сильными электродвигателями на водородных топливных элементах, установленных в каждом корпусе судна. Водород используется для создания необходимой тяги, а вода и тепловая энергия являются вторичными продуктами процесса. Тепло снова улавливается и используется для подогрева воды и всего судна.

Aquon One оснащен аккумуляторами для кратковременного использования и карбоновыми водородными баками для долгосрочного хранения энергии. Swiss Sustainable Yacht

Кроме того на Aquon One установлена электрическая батарея небольшой ёмкости для кратковременного питания двигательной установки и бортовой сети судна. Создатели яхты также предусмотрели установку для очистки отходов и канализационных стоков, которая обеспечивает повторное использование воды на судне. Дополнительным элементом экологичности является использование в интерьере яхты бамбука, пробки, натуральных волокон и рециклированной кожи.

В гостиной и столовой на главной палубе много больших окон. Swiss Sustainable Yacht

Но судно Aquon One не отказывается от роскоши в угоду экологичности. На борту яхты имеется общая гостиная, панорамное остекление с автоматическим затенением, приватная терраса, а также спальни для хозяев и гостей. Холодильник, стиральная машина, сушилка, посудомоечная машина и другие бытовые приборы связаны интеллектуальной системой управления энергопотреблением.

Все спальни расположены на нижней палубе. Swiss Sustainable Yachts

Длина яхты составляет 64 фута (19,4 метров), максимальная скорость - 16 узлов (≈ 30 км/час ), но в экологичном “безграничном” режиме она движется со скоростью не более 8 узлов (≈ 15 км/час ). Если вы решите отправиться в путешествие, на судне достаточно места для ночлега 10 человек. Стоимость судна составляет 6,79 млн. долларов (6 млн. евро), его планируется выпустить в 2023 году.

AQUON One экологичная водородная энергетическая система. Swiss Sustainable Yachts

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